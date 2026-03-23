Placas conmemorativas del Mundial en CDMX 2026: tres diseños que ya puedes pedir

Las placas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son una edición especial para circular en la Ciudad de México (CDMX).

Funcionan exactamente igual que unas placas normales, son oficiales, válidas en todo el país y emitidas por la Secretaría de Movilidad. La diferencia está en el diseño, que celebra el Mundial.

¿Cuánto cuestan las placas mundialistas en CDMX?

El costo es de 1,500 pesos, lo mismo que un trámite regular de placas. Además, si decides recibirlas en tu casa, el envío tiene un costo extra de 290 pesos más IVA.

El gobierno capitalino estima recaudar hasta 90 millones de pesos, dinero que será usado para trabajos de electromovilidad, como la sustitución de taxis eléctricos.

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🌆⚽ La #JefaDeGobierno presidió la #ConferenciaDePrensa donde destacó que las y los ciudadanos pueden obtener una placa conmemorativa por el #Mundial2026, esta placa… pic.twitter.com/VhYTRV5270 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 24, 2026

¿Cuáles son los 3 diseños de placas conmemorativas disponibles?

Las placas estarán disponibles en tres colores distintos:



Blanco

Amarillo

Negro

Todos los diseños son edición limitada y forman parte del recuerdo oficial del Mundial 2026.

¿Cómo tramitar las placas conmemorativas paso a paso?

Puedes hacer el trámite de dos formas: en línea o presencial.

Opción 1: En línea



Ingresa al portal oficial o usa la App CDMX

Sube tus documentos

Realiza el pago

Elige entrega a domicilio o recoger en módulo

Opción 2: Presencial



Acude a un módulo de la Tesorería

Entrega documentos

Realiza el pago

Recoge placas

El trámite tarda menos de 5 minutos en línea si tienes todo listo.

¿Quién puede solicitar las placas mundialistas?

Estas placas son solo para autos particulares y aplican en tres casos:



Vehículos nuevos

Autos con placas de CDMX que quieran cambiar

que quieran cambiar Vehículos foráneos

Importante, el trámite solo se puede hacer una vez por vehículo. Las placas están disponibles a partir del 9 de marzo. Inicialmente habrá 60 mil piezas, pero podrían aumentar dependiendo de la demanda.

¿Dónde recoger las placas conmemorativas 2026 o cómo recibirlas en casa?