Placas conmemorativas del Mundial en CDMX 2026: tres diseños que ya puedes pedir
Así puedes tramitar placas conmemorativas mundialistas en CDMX 2026. Hay tres diseños, cuestan lo mismo que el reemplacamiento y hasta te las llevan a casa.
Las placas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son una edición especial para circular en la Ciudad de México (CDMX).
Funcionan exactamente igual que unas placas normales, son oficiales, válidas en todo el país y emitidas por la Secretaría de Movilidad. La diferencia está en el diseño, que celebra el Mundial.
¿Cuánto cuestan las placas mundialistas en CDMX?
El costo es de 1,500 pesos, lo mismo que un trámite regular de placas. Además, si decides recibirlas en tu casa, el envío tiene un costo extra de 290 pesos más IVA.
El gobierno capitalino estima recaudar hasta 90 millones de pesos, dinero que será usado para trabajos de electromovilidad, como la sustitución de taxis eléctricos.
✨🙌🏼 ¡La justa deportiva más importante del mundo está cada vez más cerca en la #CapitalDeLaTransformación!— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 24, 2026
🌆⚽ La #JefaDeGobierno presidió la #ConferenciaDePrensa donde destacó que las y los ciudadanos pueden obtener una placa conmemorativa por el #Mundial2026, esta placa… pic.twitter.com/VhYTRV5270
¿Cuáles son los 3 diseños de placas conmemorativas disponibles?
Las placas estarán disponibles en tres colores distintos:
- Blanco
- Amarillo
- Negro
Todos los diseños son edición limitada y forman parte del recuerdo oficial del Mundial 2026.
¿Cómo tramitar las placas conmemorativas paso a paso?
Puedes hacer el trámite de dos formas: en línea o presencial.
Opción 1: En línea
- Ingresa al portal oficial o usa la App CDMX
- Sube tus documentos
- Realiza el pago
- Elige entrega a domicilio o recoger en módulo
Opción 2: Presencial
- Acude a un módulo de la Tesorería
- Entrega documentos
- Realiza el pago
- Recoge placas, tarjeta de circulación y engomado
El trámite tarda menos de 5 minutos en línea si tienes todo listo.
¿Quién puede solicitar las placas mundialistas?
Estas placas son solo para autos particulares y aplican en tres casos:
- Vehículos nuevos
- Autos con placas de CDMX que quieran cambiar
- Vehículos foráneos que se registren en la ciudad
Importante, el trámite solo se puede hacer una vez por vehículo. Las placas están disponibles a partir del 9 de marzo. Inicialmente habrá 60 mil piezas, pero podrían aumentar dependiendo de la demanda.
¿Dónde recoger las placas conmemorativas 2026 o cómo recibirlas en casa?
- Recogerlas en módulos autorizados (habrá más ventanillas en zonas como Santa Fe, Buenavista, Martín Carrera y Zaragoza)
- Recibirlas en tu domicilio en un plazo aproximado de 3 días hábiles