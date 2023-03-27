¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 27 de marzo

La conferencia mañanera de AMLO de este lunes 27 de marzo se llevó a cabo en el Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Avances en el Tramo 2 del Tren Maya

Durante la mañanera de AMLO se dieron los avances sobre el Tramo 2 del megaproyecto del presidente. Las obras del drenaje cuentan con 70% de avances, los viaductos 60% y las obras inducidas 40%.

Layda Sansores San Román presenta canción oficial del Tren Maya

En la conferencia matutina de AMLO se encontró la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, quien presentó el himno del megaproyecto del presidente. “Súbete al tren, guerrero jaguar, que te abrace la selva, que te lleve hasta el mar. Súbete al tren, relámpago y hierro, caballo de fuego, cambiaste mi andar”, son algunas de las frases.

¿Qué dijo AMLO sobre la suspensión por el ministro Javier Laynez al Plan B?

El presidente AMLO habló sobre la suspensión del ministro al Plan B; ante esto, aseveró que ya existe un "Plan C" para que sus opositores eviten pensar que "ya se terminó".

El plan consiste en evitar el voto a la oposición, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

¿Qué dijo AMLO sobre los aspirantes a consejeros del INE?

Al ser cuestionado sobre que los aspirantes a consejeros del INE son afiliados a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), AMLO aseveró que quienes queden en los puestos van a ser mejores que los que se encuentran en el momento.

#EnLaMañanera | Después de que cuatro de cinco perfiles para ocupar la presidencia del #INE son afines a 4T, el presidente @lopezobrador_ dijo que son mejores perfiles que consejeros salientes pic.twitter.com/CWHgwH5Va6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 27, 2023

En ese sentido, aseguró que si los aspirantes a consejeros del INE participan en el movimiento de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), no están impedidos, pues no lo prohíbe la ley.

AMLO se lanza contra Vicente Fox

AMLO se lanzó contra el expresidente Vicente Fox, quien proyectó una declaración respecto al presupuesto disponible para el gasto público que rindió antes de tomar posesión. En ese sentido, reconoció una incapacidad de realizar obras por parte del Partido Acción Nacional (PAN).