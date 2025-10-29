Madres Buscadoras inician plantón frente a Gobernación: Noche de protestas y emergencias en CDMX |Mientras Dormía

La CDMX amaneció con una jornada marcada por la exigencia de justicia y varios incidentes urbanos ocurridos durante la madrugada. Mientras usted dormía, madres buscadoras instalaron un plantón frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir avances en la localización de sus familiares desaparecidos; además, se registraron un incendio en la colonia Doctores, un accidente en la San Miguel Chapultepec, y un choque en el Circuito Interior que dejó un vehículo suspendido a casi diez metros de altura.

A continuación, el resumen de los hechos más relevantes que marcaron la guardia nocturna de este miércoles en la capital.

Madres Buscadoras montan plantón frente a la Secretaría de Gobernación

Integrantes del colectivo Madres Buscadoras y familiares de personas desaparecidas instalaron un plantón en la calle Abraham González, justo frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, en la colonia Juárez.

El grupo colocó veladoras, mantas y fichas de búsqueda con los rostros de sus seres queridos como símbolo de esperanza y reclamo a las autoridades federales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL BAR DE LOS DESAPARECIDOS: LA HERIDA ABIERTA QUE MEXICALI NO PUEDE OLVIDAR

De acuerdo con las manifestantes, su principal demanda es ser escuchadas por funcionarios del gobierno y agilizar las investigaciones sobre desapariciones en distintos estados del país. Aseguraron que no se retirarán hasta obtener compromisos concretos que garanticen la búsqueda e identificación de las víctimas.

En el lugar se levantaron carpas y tiendas de campaña, donde permanecerán de forma indefinida, bajo la consigna: "Hasta encontrarlos".

#MientrasDormía | 🕯️ Familiares de personas desaparecidas montaron un plantón frente a @SEGOB_mx.



Tiraron basura para representar los lugares donde buscan a sus seres queridos: canales de aguas negras, tiraderos, montículos. @oscar_mendoza31 con la información en… pic.twitter.com/U9fk43EGrP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2025

Accidente en San Miguel Chapultepec provoca alarma entre vecinos

Vecinos de la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, denunciaron nuevamente el riesgo que representa el paso constante de camiones pesados por calles angostas como José María Tornél.

Durante la madrugada, un tráiler perdió el control y terminó impactándose contra un árbol, lo que causó la caída de ramas y daños al cableado eléctrico, dejando sin luz a varios hogares por algunos minutos.

Los habitantes exigen que las autoridades restrinjan el paso de unidades pesadas, pues no es el primer percance en esa vialidad.

El conductor del camión se dio a la fuga y, aunque no hubo heridos, el árbol tuvo que ser atendido por personal de Protección Civil y Bomberos, quienes retiraron las ramas afectadas.

Choque en Circuito Interior deja vehículo suspendido a gran altura

Un aparatoso choque en el Circuito Interior, a la altura de avenida Thiers, en la colonia Anzures, movilizó a equipos de emergencia poco después de la medianoche.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de un automóvil perdió el control y se estrelló contra la barrera metálica de contención, quedando con gran parte del vehículo suspendido al borde de un desnivel de casi diez metros.

Tres personas resultaron con lesiones leves y fueron atendidas en el lugar. El accidente generó un fuerte congestionamiento en los carriles laterales hasta que la unidad fue retirada con apoyo de una grúa especializada.

Incendio en la colonia Doctores moviliza a los bomberos

Finalmente, un incendio registrado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, despertó a los vecinos durante la madrugada.

El fuego comenzó en un inmueble en demolición, ubicado en el cruce de Doctor Martínez del Río y avenida Cuauhtémoc, donde los habitantes alertaron al Heroico Cuerpo de Bomberos tras percibir un intenso olor a humo.

Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, las llamas fueron controladas sin que se reportaran heridos. Las autoridades investigan las causas del siniestro, aunque se presume que pudo originarse por material abandonado dentro del predio.