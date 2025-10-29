¡Emergencia en Florida! Fuertes lluvias provocan severas inundaciones

Sige la emergencia en Florida, esto luego de que autoridades emitieron una vigilancia de inundaciones para la parte central del estado, en espera de más lluvias y tormentas en las próximas horas.

En el condado de Lake se han registrado hasta 50 centímetros de lluvia en 24 horas, provocando cortes de carreteras y

estado de emergencia.

October 26-27, 2025

USA



Central Florida was hit by heavy rains that led to flash flooding. Lake County received 15 to 18 inches (380-460 mm) of rainfall in 24 hours. An extreme flash flood warning was issued for the cities of Eustis and Mount Dora.

¿Por qué ha estado lloviendo en Florida?

Según la información oficial de las autoridades de Estados Unidos, principalmente el Centro Nacional de Huracanes (NHC) y el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), la razón de las lluvias torrenciales e inundaciones en Florida se debe a una combinación de factores tropicales y la dinámica de la actual temporada de huracanes.

Uno de los factores clave de estas lluvias es la combinación de una alta concentración de humedad con un sistema de lento desplazamiento sobre el estado permite que la lluvia caiga de forma continua sobre las mismas áreas durante horas. Esto satura el suelo rápidamente y provoca las inundaciones repentinas y los altos acumulados reportados.

Vaya imágenes!

Calles y patios del centro de Florida EEUU 🇺🇸 quedaron erosionados y destruidos por las fuertes tormentas del fin de semana, que dejaron más de 45 cm de lluvia.

Vía @WFLA pic.twitter.com/E7vFAjqUno — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 28, 2025

Lugares afectados en Florida

La zona más crítica se ha registrado en Florida Central, particularmente en el Condado de Lake y a lo largo de la Costa Espacial (Space Coast). Ciudades como Titusville (en el Condado de Brevard) han declarado el estado de emergencia local, después de registrarse acumulados de hasta 50 centímetros de lluvia en solo 24 horas. Esto ha provocado el cierre total de carreteras y que vecindarios enteros queden sumergidos, requiriendo rescates.

Las afectaciones también se extendieron hacia el Sur de Florida. Áreas como Boca Raton y sus alrededores experimentaron inundaciones repentinas significativas.

Las autoridades mantienen una vigilancia de inundaciones para el centro del estado, ya que se esperan varios centímetros adicionales de lluvia en las próximas horas. Se ha recomendado a los residentes de todas las zonas afectadas evitar viajar y no intentar cruzar áreas inundadas, ya que el peligro persiste debido a la saturación del suelo.

The lobby of a luxury hotel in Boca Raton, Florida is deluged by floodwaters, after intense rains that stalled over Central Florida unleashed rainfall comparable to what the region saw from a hurricane in 2022, according to experts.



Read more: https://t.co/MOQ9cV8e2U pic.twitter.com/JM8GnXrESu — ABC News (@ABC) October 28, 2025

Se inunda un Hotel de lujo

Las imágenes de un hotel de lujo inundado en Boca Raton se hicieron virales en redes sociales, huéspedes y personal del lugar se mostraron en shock. El lobby del lugar quedó totalmente inundado e incluso compararon los daños con los causados por un fuerte huracán en 2022.

Estas lluvias en Florida han convertido las calles en ríos y a los vehículos en lanchas sumergidas. Autoridades advirtieron que podrían registrarse intensas precipitaciones en las próximas horas.