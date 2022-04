Pleito entre Quadri y Luévano ahora por vía legal

Las diferencias entre el legislador del PAN, Gabriel Quadri y la diputada trans de Morena, Salma Luévano , terminan en pleito legal.

Ella, presentó una queja ante el INE y una demanda de juicio político en contra del panista por violencia de género y él una demanda penal ante la Fiscalía y el Comité de la Cámara de Diputados por amenazas.

“Estos discursos de odio han terminado, desafortunadamente, en crímenes de odio, ante esta situacional tan personal he decidido denunciarlo para este juicio político por que no podemos permitirlo, sí aquí que es la máxima tribuna estoy viviendo esta discriminación, esta situación tan lamentable, ¡imagínense!, eso pone un contexto de cómo vivimos allá afuera. No voy a permitir que ese tipo de situaciones sigan dándose aquí en la máxima tribuna”, advirtió la diputada morenista Salma Luévano.

Quadri también presenta denuncias.

En tanto, Gabriel Quadri, diputado del PAN, señalo “yo también estoy presentando denuncias en contra de esta persona por amenazas contra mi familia, mi esposa y mis hijos, en contra mía, por calumnias e insultos ante el INE y ante la Fiscalía… ya me estoy defendiendo y vamos aganar, tendrán que llegar hasta el tribunal… Yo tengo todo el respaldo de mi partido, el Partido Acción Nacional y en eso no hay ninguna duda al respecto”.

El panista, aclaró que no está en contra de la orientación sexual de las personas sino de que se pretendan arrebatar derechos a las mujeres.

Reiteró su disposición a mantener un debate con la comunidad transgénero para dejar claro que no tiene ningún transfobia por este sector de la población.