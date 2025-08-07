Automovilistas enfurecen tras varias horas de bloqueo en la Autopista del Sol

Ni la lluvia parecía detener el bloqueo de pobladores del Valle de Ocotito y la Sierra de Chilpancingo que mantuvieron bloqueadas la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, más de 11 horas, retirándose del lugar pasadas las 7 de la noche de este 6 de agosto, durante esas horas, generaron caos vehicular en ambos sentidos.

La manifestación dejó a cientos de automovilistas varados, algunos de ellos con niños, personas enfermas o con presupuestos limitados para llegar a su destino. Aunque los pobladores afirman que su lucha es por una causa legítima —exigir seguridad para sus comunidades—, el malestar entre los afectados ha escalado hasta confrontaciones directas con los manifestantes.

Exigen mayor seguridad en #Guerrero



“Si les están fallando, vayan con ellos, no con nosotros”: automovilistas reclaman a manifestantes

En medio del bloqueo, uno de los automovilistas alzó la voz y encaró a los manifestantes con un encendido discurso que se ha hecho viral. Les recordó que las acciones de protesta están perjudicando a quienes vienen a dejar dinero al estado, y no a los verdaderos responsables de la inseguridad.

“Ustedes votaron por ellos. Si les están fallando, vayan y quémenle su casa. Si la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) no les hace caso, vayan a la casa de su papá (Félix Salgado Macedonio), que fue el que la puso”, reclamó el ciudadano visiblemente molesto, mientras pedía paso para la gente que lleva horas sin comer o sin dinero suficiente para un día más de espera.

La tensión aumentó cuando otros automovilistas se sumaron a los reclamos, y algunos incluso propusieron cargar los camiones para liberar el paso, advirtiendo que no buscan violencia, pero que están desesperados.

Exigen seguridad y atención gubernamental en Guerrero

Los pobladores han denunciado públicamente que en sus comunidades la violencia ha escalado, y que viven en constante riesgo por la presencia de grupos criminales. Su petición principal es que las autoridades garanticen seguridad y realicen operativos efectivos en la región.

Hasta el momento, ni la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado ni autoridades federales han acudido al lugar para atender la situación directamente, lo que ha generado aún más molestia entre los manifestantes y también entre los automovilistas.