Un policía de Colombia disparó contra un perro pitbull debido a que el animal mordió a uno de sus compañeros durante la realización de un operativo de seguridad. El hecho quedó captado en video y generó indignación, pero la policía local reveló lo que sucedió.

Los agentes de seguridad realizaban un operativo en el barrio de San Sebastián, en la mañana del viernes 13 de septiembre de 2024. Un video muestra cómo uno de los policías es mordido en el antebrazo por un perro pitbull de color café.

VIDEO: Así es como un perro mordió a un policía en Colombia

Aunque el oficial trata de liberarse del ataque del canino, la mascota no lo suelta. Una mujer grita por una ambulancia. Debido a que el animal no suelta al policía, otro agente le pide permiso a la dueña del perro para dispararle. No obstante, es posible escuchar la voz de un hombre quien pide que no lo haga.

Después, un policía toma la decisión de disparar contra el perro pitbull, el cual termina por soltar al oficial que mordía y queda tendido en el pavimento.

¿Qué dijo la policía tras el disparo al perro Pitbull?

La Policía de Manizales, Colombia, informó que dos de sus agentes acudieron a la zona de San Sebastián para atender el reporte de una riña. Al llegar a la zona, una mujer le informó que su hermano trató de agredirla.

Posteriormente, el sujeto de 39 años de edad trató de intimidar a los policías con un cuchillo y, además, incitó al perro pitbull a atacar a los policías.

“Es de resaltar que el compañero de patrulla al ver que el canino nuevamente atacaba al uniformado agotó todos los medios para separarlo y con el fin de prevenir una situación lamentable, ya que en el lugar también se encontraba un bebé de 14 meses de nacido como último recurso desenfundo su arma de fuego y propinó un disparo al canino ya que no le quería soltar la mano al uniformado”, destacó la policía en un comunicado.

Después, la policía detuvo al hombre agresor y quien había causado la riña. En tanto que el agente que resultó lesionado fue tratado por sus heridas y le brindaron cinco días de incapacidad.