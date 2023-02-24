Policía de Florida publica arresto del autor de tiroteos en Orange

Las imágenes de la cámara corporal de un oficial de policía del condado de Orange capturaron el arresto de Keith Melvin Moses, el presunto autor de dos tiroteos en Florida.

Moses abrió fuego contra dos periodistas de televisión que informaban sobre un asesinato cerca de Orlando, Florida; mató a uno e hirió al otro antes de asesinar a tiros a una niña de 9 años y herir a la madre de la menor.

El sospechoso identificado como Keith Melvin Moses, de 19 años, fue arrestado poco después del tiroteo contra el equipo de noticias de televisión, la madre y la hija.

El alguacil describió a los dos periodistas como un reportero y un fotógrafo del medio de televisión por cable de Florida central Spectrum News 13, que es propiedad de Charter Communications.

Hasta el moento ninguna de las víctimas fue identificada.

Las autoridades inforaron que Moses estaba armado con una pistola cuando lo detuvieron y tiene un largo historial criminal que incluye arrestos por cargos de delitos con armas de fuego, agresión con agravantes, asalto con un arma mortal, robo y hurto mayor.

El alguacil dijo que no sabía si Moses atacó a los periodistas por su profesión, y agregó que su automóvil carecía de los logotipos y las marcas que normalmente se ven en un vehículo de noticias. Agregó que tanto la madre como el periodista sobreviviente de los tiroteos estaban en el hospital en estado crítico.

This is the moment OCSO deputies apprehended Keith Moses, who shot five people on Feb. 22, killing three: 38-year-old Nathacha Augustin, 9-year-old T’yonna Major and @MyNews13 reporter Dylan Lyons. pic.twitter.com/KS7hx1Q2V2 — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) February 23, 2023

Estados Unidos lucha contra la epidemia de tiroteos

Hasta hace una semana, organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos reportaron 72 tiroteos masivos en lo que va de 2023; esto se ha traducido en 2,237 muertos.

Los tiroteos más sonados son el de Utah, donde un hombre mató a siete miembros de su familia para después quitarse la vida; en Monterey Park, California un hombre mató a 11 personas e hirió a otras nueve durante la celebración del Año Nuevo Lunar.

El control de las armas es uno de los temas más polémicos en Estados Unidos; mientras los republicanos defienden el derecho a portar armas y argumentan que los agresores son personas con problemas de salud mental, los democratas aseguran que la responsabilidad recae en el amplio acceso a las armas de gran calibre.