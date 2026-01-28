¿Qué ha pasado con los policías extorsionadores de Naucalpan? Reportera de FIA vuelve al lugar

Hace unas semanas, la imagen dio la vuelta a las redes sociales: policías de tránsito de Naucalpan huyendo a toda velocidad para evitar ser cuestionados por Fuerza Informativa Azteca (FIA), quien los captó presuntamente extorsionando a un conductor . Hoy, regresamos al lugar de los hechos para responder la pregunta: ¿Qué pasó con ellos?

La presión mediática y la denuncia ciudadana rindieron frutos. Autoridades municipales confirmaron que cinco elementos de tránsito han sido identificados y suspendidos de sus funciones tras verse involucrados en el intento de extorsión sobre Periférico Norte.

“Se les hizo fácil": titular de Asuntos Internos en Naucalpan

En el seguimiento del caso, Alejandra Jiménez, titular de Asuntos Internos de la policía de Naucalpan, aseguró ante las cámaras de FIA que el proceso administrativo avanza con firmeza y bajo una política de “cero tolerancia”.

“Yo creo que se les hizo fácil en el momento, sin embargo, pues aquí no hay tolerancia a la corrupción”, declaró la funcionaria, advirtiendo que, dependiendo del resultado de las investigaciones, los uniformados podrían ser destituidos definitivamente de su cargo.

Cinco policías de Naucalpan están suspendidos tras ser captados por las cámaras de FIA extorsionando

Regresamos Periférico, en Naucalpan: ¿Policías siguen “cazando”?

El equipo de FIA volvió al cruce de Periférico Norte y Río San Joaquín, punto señalado por los automovilistas como un retén ilegal habitual. La buena noticia es que, tras el reportaje emitido el pasado 8 de enero, la presencia de las patrullas “mordelonas” ha desaparecido.

Los ciudadanos confirmaron el cambio en la zona. “No, ya desde tu reportaje ya no se han visto y siempre estaban ahí en la esquina, siempre cazando”, comentó Diego, un automovilista entrevistado en el sitio.

Por su parte, Armando, otro conductor frecuente, señaló que la circulación ha mejorado: “Esto ha sido más fluido, la gente creo que ha transitado con más confianza”.

Desconfianza persiste pese a cifras oficiales

Aunque la Guardia Municipal presume que la percepción de inseguridad disminuyó 5.9 puntos en el último año, la realidad en las calles de Naucalpan sigue siendo de incertidumbre para sus habitantes.

El temor a quienes deberían protegerlos sigue latente. “Luego ya no sabemos si cuidarnos del policía o del asaltante, la verdad”, sentenció Odilón, vecino del municipio, reflejando el daño que estas prácticas han causado a la confianza pública.

Cabe recordar que, además del proceso interno, existe una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) contra los oficiales que huyeron, acusados de exigir 5 mil 200 pesos a un conductor con placas extranjeras que contaba con todos sus permisos en regla.