En Tabasco, el nombre de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López, vuelve a colocarse en el centro del debate.

Diversas investigaciones periodísticas y organizaciones civiles sostienen que el exfuncionario, hoy acusado por liderar La Barredora, habría construido una fortuna multimillonaria mientras ocupaba cargos públicos y presuntamente operaba actividades criminales, sin que hasta ahora exista una indagatoria sobre el origen de su patrimonio.

Así pudo haber amasado su fortuna el presunto líder de La Barredora.

De acuerdo con Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción, empresas creadas en la notaría de Adán Augusto e impulsadas por Bermúdez y sus familiares comenzaron a recibir contratos públicos con presuntos sobreprecios e irregularidades.

“Empresas creadas en esa notaría empezaron a recibir contratos donde hay señalamientos de sobreprecios, irregularidades en obra y otras cuestiones”, expuso.

Bermúdez también habría diversificado sus negocios. Según la misma organización, su nombre aparece vinculado a empresas inmobiliarias, de seguridad privada, casinos, apuestas y compañías constructoras.

Red de prestanombres y presunto dinero del crimen organizado

A ello se suman las acusaciones sobre recursos provenientes de actividades criminales, donde el “Comandante H” habría tejido una red de prestanombres que abarca desde familiares hasta actores políticos.

“No se está hablando de sus relaciones familiares, ni de los contratos, ni de otras fuentes de ingresos que no están siendo tocadas”, señaló Núñez.

Pese a esto, ninguna autoridad estatal o federal ha investigado el patrimonio del exsecretario: ni sus bienes en México, ni en el extranjero, ni sus flujos financieros.

Aun cuando se le habrían congelado sus cuentas mientras era buscado por la Interpol, se reportó que Bermúdez vivía con lujos en Paraguay.

“Tenemos un proceso de congelación de cuentas sin tener claro si ya había sacado todo el dinero o no”, explicó Mexicanos contra la Corrupción.

¿Por qué no se investiga la fortuna de Hernán “N”?

Hasta ahora, Hernán Bermúdez no enfrenta acusaciones por lavado de dinero ni delitos financieros, lo que explicaría la falta de investigación federal sobre su fortuna.

Aunque se encuentra preso por los cargos de huachicol, el exfuncionario no enfrenta ningún delito de carácter federal, por lo que su patrimonio permanece intacto.

