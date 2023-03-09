Más de 200 aspirantes al INE pasan examen, destacan afines a Morena

De 508 personas que presentaron este martes el examen de conocimientos, en le proceso de selección para renovar consejeros en el Instituto Nacional Electoral (INE), 204 tuvieron la calificación más alta. Entre ellos hay 102 hombres y 102 mujeres, con lo que asegura la paridad de género.

En la lista preliminar de aspirantes a ocupar 4 vacantes a consejeros del INE destacan con el puntaje más alto figuras afines a Morena.

Entre las mujeres, figuran con 74 aciertos de 80, Bertha María Alcalde Luján, titular de Operación Sanitaria de Cofepris y hermana de la secretaria del Trabajo y Maday Merino Damián, ex Consejera Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Le siguen, con 73 puntos, Zelandia Bórquez Estrada, consejera electoral de San Luis Potosí, Susana Mercado Alvarado, abogada y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, directora del Instituto Nacional para la Educación de Adultos.

Este jueves, inconformes podrán solicitar revisión de examen.

En caso de los hombres, la calificación más alta, con 79 reactivos de 80 preguntas, la obtuvo, Jaime Miguel Castañeda Salas, asesor de Morena en el INE.

Con 78 aciertos figura Armando Ocampo Zambrano, ex comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. En tanto que con 77 puntos destacan los consejeros electorales de la Ciudad de México, Cesar Ernesto Ramos Mega y Bernardo Valle Monroy, así como Ranmses Arturo Ruiz Cazares, subprocurador Fiscal federal de Asuntos Financieros.

De acuerdo a la convocatoria, los aspirantes inconformes con los puntajes del examen de conocimientos podrán solicitar la revisión de examen este jueves.

Será el viernes cuando el Comité Técnico de Evaluación dará a conocer el listado definitivo de las personas aspirantes que continuarán a la tercera fase del proceso de selección de 4 nuevos consejeros del INE.