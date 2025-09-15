VIDEO: Polonia permite entrada de tropas de la OTAN en su territorio ante drones rusos

El presidente polaco Karol Nawrocki firmó un acuerdo que autoriza la presencia de tropas de la OTAN en territorio polaco, como parte de la operación “Centinela Oriental”, anunció este domingo la Oficina de Seguridad Nacional (BBN). El convenio se da en un contexto de máxima tensión entre Rusia y Polonia, tras repetidas incursiones de drones rusos en el espacio aéreo del país europeo, así como el de Rumania.

Incursiones rusas en territorio de la OTAN elevan la tensión regional

La autorización llega apenas un día después de que las autoridades polacas confirmaran que 19 drones rusos atravesaron el espacio aéreo de Polonia. Por su parte, Moscú afirmó que sus aeronaves no tenían como objetivo a Polonia, sino que estaban dirigidas contra instalaciones militares en el oeste de Ucrania.

Sin embargo, para Varsovia el incidente representa una clara amenaza a su soberanía, pues la presencia de drones rusos en cielos polacos, aun cuando su destino no fueran objetivos internos, fue suficiente para acelerar la coordinación con la OTAN y justificar el despliegue de fuerzas extranjeras en su territorio.

La operación Centinela Oriental y el rol de la OTAN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó el viernes el inicio de la operación “Cetinela Oriental”, diseñada para reforzar la disuasión y la defensa en el flanco oriental de la alianza.

Rutte detalló que la medida responde directamente a la intrusión aérea registrada durante la semana. Por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania, hace más de tres años y medio, la OTAN desplegó aviones de combate para interceptar y abatir drones rusos, subrayando la seriedad del escenario actual.

Polonia como eje estratégico de la defensa de la OTAN

La decisión de que Polonia conceda permiso a las tropas de la OTAN para estacionarse en territorio polaco no solo refuerza la defensa del país, sino que también lo coloca en el centro de la estrategia militar de la alianza en Europa del Este.

Con esto, Varsovia se ha convertido en un punto clave para contener la expansión de las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania, mientras Rusia insiste en mantener operaciones militares cerca de las fronteras aliadas.