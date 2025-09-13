Este sábado 13 de septiembre, Rumania alertó sobre la presencia de drones rusos en su espacio aéreo, por lo que sirenas antiataque fueron activadas en varias zonas al norte del país. Además, autoridades rumanas emitieron órdenes de confinamiento para los residentes.

Según informes, al menos un dron ruso cruzó sus fronteras y provocó el despliegue inmediato de aviones de combate para proteger el territorio.

Esta situación ocurre en paralelo a los ataques de drones lanzados contra Ucrania, algunos de los cuales ingresaron a Polonia, miembro de la OTAN.

🚨 | ÚLTIMA HORA: Polonia emite advertencia por amenaza de drones rusos, sirenas activadas.pic.twitter.com/1BWnrQx05c — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 13, 2025

Polonia también denunció derribo de drones rusos en su territorio

Durante la noche del 10 y madrugada del 11 de septiembre, al menos 19 drones cruzaron la frontera desde Bielorrusia. Los sistemas de defensa aérea de Polonia lograron neutralizar la mayoría, aunque restos de al menos 16 aparatos fueron hallados en diferentes regiones.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó que fue la primera vez que drones rusos fueron abatidos dentro de un país miembro de la OTAN desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022.

La operación fue descrita como un ataque de “saturación”, diseñado para poner a prueba las defensas y medir la capacidad de reacción de la OTAN. Como medida de precaución, varios aeródromos, incluido el aeropuerto internacional de Varsovia, suspendieron operaciones.

Respuesta de la OTAN y operación “Centinela Oriental”

Tras los incidentes, Polonia invocó el Artículo 4 de la OTAN, que permite consultas entre aliados cuando la integridad territorial de un miembro se ve amenazada. La reacción fue inmediata: los aliados lanzaron la operación “Centinela Oriental”, destinada a reforzar el flanco este de la alianza con sistemas antiaéreos adicionales, patrullajes aéreos y tropas de apoyo.

De forma paralela, Rusia y Bielorrusia anunciaron el inicio de los ejercicios militares conjuntos “Zapad-2025” cerca de la frontera polaca, lo que incrementa aún más las tensiones en la región. Analistas internacionales advierten que este cruce de maniobras militares podría escalar rápidamente si se produce otro incidente aéreo.