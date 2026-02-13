Dan de baja a enfermera arrolló a motociclista; fue por “abandono de empleo” del Hospital Juárez de México

En un giro administrativo que se suma a la compleja situación legal que enfrenta Gabriela “N”, enfermera que arrolló a motociclista en Iztapalapa, las autoridades del Hospital Juárez de México han confirmado la desincorporación oficial de quien hasta hace poco formaba parte de su cuerpo médico especializado.

La determinación institucional surge a raíz de que la trabajadora dejara de cumplir con sus responsabilidades laborales de manera injustificada, lo que derivó en la aplicación de las normativas vigentes en materia de contratación.

El Hospital Juárez da de baja a Gabriela 'N' por incumplimiento de trabajo

La mujer, que prestaba sus servicios como enfermera experta en dicha unidad hospitalaria, ha dejado de pertenecer a la plantilla del centro de salud debido a un incumplimiento directo de sus deberes contractuales.

Según los documentos internos de la institución, la fecha establecida para su baja definitiva se fijó el 21 de enero, marcando el momento en que se consideró formalmente que había incurrido en la falta de asistencia a su puesto de trabajo. Mediante un comunicado formal de carácter administrativo, se detalló que la ausencia reiterada en sus turnos fue el detonante para concluir la relación profesional.

Este movimiento administrativo ocurre mientras la implicada enfrenta un proceso penal de alta relevancia en la capital del país. Gabriela “N” es señalada como la presunta responsable de un trágico incidente vial ocurrido en la demarcación de Iztapalapa, donde un conductor de motocicleta perdió la vida tras ser arrollado por el vehículo que ella operaba. El suceso ha captado la atención de la opinión pública debido a la naturaleza del siniestro y a la profesión de la ahora exempleada del sector salud.

Gabriela 'N' está bajo custodia por atropellar a un motociclista en Iztapalapa

En la actualidad, la situación de libertad de la enfermera se encuentra restringida, ya que permanece bajo custodia en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla. Su estancia en dicho recinto penitenciario es la razón fáctica por la cual no pudo presentarse a laborar en el Hospital Juárez, situación que el hospital ha clasificado legalmente como un abandono de sus funciones tras no haber cubierto sus jornadas establecidas.

El calendario judicial marca una fecha crítica para el inicio de la siguiente semana. Será el próximo lunes cuando un magistrado evalúe los elementos de prueba y los testimonios presentados para determinar el estatus legal definitivo de la acusada. En dicha audiencia, se resolverá si existen fundamentos suficientes para continuar con las etapas subsecuentes del proceso legal o si se dictarán medidas cautelares distintas.

Por el momento, la institución hospitalaria ha cerrado el ciclo laboral con la especialista, fundamentando su decisión en la interrupción de la prestación de servicios, mientras que el sistema judicial capitalino se prepara para definir el futuro inmediato de la señalada por el homicidio del motociclista en el oriente de la Ciudad de México. El desenlace jurídico de este caso permanece pendiente de la resolución que emita el juez en las próximas horas, mientras la imputada espera la sesión desde su reclusión.

