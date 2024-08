Javier Milei, presidente de Argentina, canceló su visita a México que tenía programada para acudir a una conferencia sobre la libertad convocada para el 24 de agosto de 2024.

El mandatario sudamericano dejó de lado este evento, debido a que el presidente libertario acudirá al evento de la Cumbre 140 de la Bolsa de Comercio de Rosario, señaló Manuel Adorni, vocero presidencial argentino.

¿A qué vendría Javier Milei a México?

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) tenía confirmada la asistencia de Javier Milei, el cual brindaría un mensaje junto a otros líderes de derecha, en el evento organizado por Eduardo Verástegui, actor y aspirante a candidato presidencial independiente de México.

Entre su agenda, estaba definido un encuentro con empresarios locales y quedó descartada una posible reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¡COMFIRMADO! El presidente de Argentina, Javier Milei, asistirá a la CPAC México 2024.



Otros eventos de la CPAC que ha acudido Javier Milei

Javier Milei ha acudido a otros eventos de la CPAC en Estados Unidos o Brasil. En febrero de 2024 acudió a Maryland, a dos meses de haber llagado a la Casa Rosada. En esa ocasión pudo sostener un encuentro por unos minutos con Donald Trump.

Mientras que en julio pasado, el presidente argentino acudió a la CPAC en Brasil, evento organizado por los Bolsonaro. En dicha nación no se reunió con Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileño, debido a sus diferencias ideológicas. Inocuo so en la cumbre del Mercosur, en Paraguay, el 8 de julio de 224, Milei no acudió debido a la presencia del mandatario de Brasil.

La CPAC es una conferencia política anual de personajes del mundo de la política del ala conservadora. También es considerada como uni de los brazos políticos del candidato presidencial estadounidense Donald Trump. Fuera de la Unión Americana, el primer evento de CPAC tuvo lugar en 2019 en Brasil. Este evento llegó a México en el año 2022, de la mano del excantante Eduardo Verástegui.