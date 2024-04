¿Pozo Alfonso XII de CDMX evidenció un nuevo problema? Vecinos continúan inconformes

La pregunta que cientos de habitantes de la Ciudad de México se hacían en las últimas horas por fin tuvo una respuesta, y es que las autoridades encontraron que el pozo Alfonso XII es el que contaminó el agua de doce colonias de la alcaldía Benito Juárez.

Tras encontrar el pozo que originó el mal olor, las autoridades indicaron que fue asegurado y cerrado para evitar que siga contaminando el agua de las colonias insurgentes san Borja, san juan, Mixcoac, del valle centro y norte, Vértiz, Vértiz Narvarte, Tlacoquemécatl, Nonoalco, Nochebuena, Ciudad de los Deportes y Nápoles.

De acuerdo con las autoridades, eso quiere decir que ya no está entrando agua a la red proveniente de este pozo.

“Evidentemente en la red todavía queda agua de la que estuvo lanzando el pozo en algunos fragmentos y zonas, pero se va a ir limpiando con el agua que llega a presión de las otras fuentes”

Contaminación de agua en la Benito Juárez no fue por gasolina

Pese a que las autoridades de la CDMX han detectado el origen de la contaminación del agua, lo que aún se desconoce es la sustancia exacta que tiene y cómo llegó hasta ahí o qué la provocó, lo que sí se sabe es que no es gasolina.

De acuerdo con Myriam Urzúa, Secretaria Gral. de Gestión Integral de Riesgos y PC de la CDMX, las investigaciones continúan: “Esto no es un trabajo fácil ni rápido. No hay ningún tipo de explosividad y no es gasolina definitivamente”.

Bloqueos por contaminación de agua en CDMX continúan

Este 10 de abril, quienes viven en las colonias afectadas volvieron a bloquear por segundo día consecutivo el cruce de Insurgentes y Eje 4 Xola, en la colonia del Valle, para exigir a las autoridades agua limpia.

“Nadie ha venido a decirnos nada formalmente. Por supuesto que no estamos de acuerdo y no creemos nada de eso. Y menos que nos digan que se va a ir limpiando”, dijo uno de los manifestantes que acentuó, los bloqueos seguirán hasta un verdadero diálogo con las autoridades.