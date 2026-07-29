“Estamos tirados en el piso": Video exhibe nueva crisis en hospital del IMSS de Tamaulipas

La denuncia de un paciente del Hospital General Regional No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volvió a poner bajo la lupa la atención médica en Tamaulipas, al exhibir la presunta falta de camillas en el área de urgencias.

En un video difundido por un derechohabiente se observa a varios pacientes esperando durante horas por una camilla; algunos permanecen en sillas de ruedas y otros, se muestra en la grabación, se encuentran recostados en el piso mientras aguardan ser atendidos.

La falta de camillas volvió visible un problema que pacientes aseguran vivir en el hospital

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales acompañadas del testimonio de Francisco Robledo, quien aseguró que algunos pacientes llegan a esperar hasta 24 horas antes de que se desocupe una camilla.

En la grabación también se escucha la frase: "Estamos tirados en el piso porque no hay camillas", con la que describió las condiciones que, según su denuncia, enfrentan quienes acuden al área de urgencias.

Tras la difusión del video, el IMSS informó que Francisco Robledo, de 58 años, ingresó al hospital el pasado 25 de julio con antecedentes de diabetes mellitus y una lesión en el pie izquierdo, por lo que fue valorado por personal de urgencias y posteriormente sometido a un procedimiento quirúrgico durante la guardia nocturna.

De acuerdo con la institución, el paciente permanece hospitalizado y evoluciona favorablemente bajo supervisión del servicio de Cirugía General.

Incluso difundió un video en el que el propio derechohabiente agradece la atención brindada por médicos, enfermeras y cirujanos; sin embargo, el instituto no emitió un posicionamiento sobre el señalamiento relacionado con la presunta falta de camillas en el hospital.

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"Estamos tirados en el piso porque no hay camillas"



Así fue como Francisco, un paciente del Hospital General Regional número 6 del @Tu_IMSS en Tamaulipas, denunció que deben esperar hasta 24 horas en una silla de ruedas esperando una camilla en el hospital.



En un vídeo que se… pic.twitter.com/2UQsIxvrv2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2026

Los hospitales del IMSS en Tamaulipas acumulan recientes señalamientos por sus condiciones de atención

La denuncia registrada en el Hospital General Regional No. 6 se suma a otros cuestionamientos dirigidos a unidades médicas del IMSS en Tamaulipas, pues tan solo hace apenas unos días, trabajadores de la salud reportaron una presunta plaga de pulgas y garrapatas en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 39 de Matamoros, situación que generó preocupación entre el personal y los derechohabientes.

En esa ocasión, el IMSS explicó que la presencia de fauna nociva estaba relacionada con mapaches que permanecían en el exterior del inmueble y aseguró que fueron activados protocolos de limpieza, desinfección y control sanitario para proteger a pacientes y trabajadores.