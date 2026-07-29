Danna Yanina es vinculada por el caso Dafne Zapata Quintos; familiares protestan durante audiencia en Tamaulipas

La vinculación a proceso de Danna Yanina "N" por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos provocó la reacción de familiares y personas cercanas a la joven, quienes se manifestaron a las afueras de las instalaciones judiciales para expresar su inconformidad con la resolución emitida por una jueza de control en Tamaulipas.

La determinación fue dictada por la jueza María Ciria Mora González, quien consideró que existían datos de prueba suficientes para que la joven continúe enfrentando el proceso penal.

La asesora jurídica de la familia de Dafne explicó que esta resolución no representa una sentencia condenatoria, sino que permite continuar con la investigación al existir indicios razonables sobre la probable intervención de la imputada; además, subrayó que la decisión fue tomada conforme al marco legal.

#FGJT_Informa El Agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de Danna Yanina “C” por el delito de Feminicidio, ocurrido el pasado 16 de julio en #CiudadMadero #Tamaulipas

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Familiares de Danna Yanina pidieron manifestarse de forma pacífica

Tras conocerse la resolución judicial, familiares y personas cercanas a Danna Yanina realizaron una protesta para respaldar a la joven; durante la movilización, su padre hizo un llamado para evitar confrontaciones y pidió que cualquier manifestación se desarrollara de manera pacífica.

"Que sí lo hagamos, pero de una forma pacífica. Sabemos que esto es algo que no se puede tolerar, es algo que nos va a generar a todos un conflicto; vamos a hacerlo de forma pacífica y mi hija va a salir, es una garantía que tiene que salir", expresó ante los asistentes.

¿Qué implica que Danna Yanina haya sido vinculada a proceso?

Con esta resolución, el proceso penal continúa y el Ministerio Público podrá fortalecer la investigación mientras se desarrollan las siguientes etapas judiciales.

La vinculación a proceso no determina la culpabilidad de la imputada, sino que el juez consideró que existen elementos suficientes para mantener abierta la causa penal y continuar con el desahogo de pruebas antes de una eventual sentencia.

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#AlMomento | Hay protestas por la vinculación a proceso de la joven Dana Yanina por el caso Dafne Zapata en Tamaulipas.https://t.co/l6wV1k2vw0 pic.twitter.com/nVd7WD46sz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2026

Tres personas enfrentan procesos por el caso Dafne

Hasta el momento, la investigación ha derivado en acciones penales contra tres personas. Danna Yanina "N", identificada como presunta auxiliar del área femenil de la academia militarizada 'Doenitz', ya fue vinculada a proceso por su probable participación en el feminicidio; sin embargo, su padre asegura que la joven en realidad también era estudiante.

A este caso se suman Estrellita "M" y Jorge Luis "P", quienes permanecen bajo prisión preventiva oficiosa; ella fungía como responsable de la custodia del área femenil y él como director de la institución.

Tras una audiencia de más de 16 horas, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, por lo que un juez determinará en una próxima audiencia si ambos también son vinculados a proceso.

La muerte de Dafne mantiene abiertas varias líneas de investigación

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ingresó al campamento de verano de la academia militarizada ubicada en Ciudad Madero después de salir de su domicilio en Ciudad Mante. Días más tarde, su familia recibió la noticia de su fallecimiento.

La necropsia oficial estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión, motivo por el que la Fiscalía de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio; sin embargo, la familia de la adolescente solicitó una necropsia independiente y ha insistido en que las investigaciones continúen hasta esclarecer por completo lo ocurrido dentro del campamento.