Entraron para rescatar a dos secuestrados… y los recibieron a balazos: así terminó el operativo en Ciudad Juárez

Agentes del grupo antisecuestros de la Fiscalía de Chihuahua fueron atacados a balazos cuando llegaron a un domicilio en el sur de Ciudad Juárez, Chihuahua, durante un operativo para rescatar a dos personas secuestradas. Donde finalmente lograron sacarlas del lugar con vida.

Tras el ataque, los elementos estatales se replegaron y solicitaron apoyo de distintas corporaciones a través de la frecuencia policial. Minutos después, con un fuerte despliegue de seguridad, ingresaron al inmueble ubicado en la colonia Praderas de Henequén.

¿Cómo ocurrió el operativo para rescatar a las víctimas en Ciudad Juárez?

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes acudieron al domicilio para atender una denuncia por una posible privación ilegal de la libertad. Sin embargo, al llegar fueron recibidos con disparos, lo que obligó a reforzar el operativo.

Una vez controlada la situación, las autoridades ingresaron a la vivienda y encontraron con vida a dos personas secuestradas, quienes fueron liberadas y puestas bajo resguardo.

Agentes antisecuestros de la Fiscalía de Chihuahua fueron recibidos a balazos durante un operativo en Ciudad Juárez.



Tras el enfrentamiento, rescataron a dos personas privadas de la libertad y detuvieron a un presunto secuestrador; otros dos lograron escapar con armas largas y… pic.twitter.com/FJSxKNbX3i — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2026

Durante la intervención fue detenido uno de los presuntos secuestradores, mientras que otros dos hombres armados con rifles de alto poder lograron escapar antes de que concluyera el operativo.

Las autoridades mantienen un despliegue en el sur de Ciudad Juárez para intentar localizarlos, mientras el Ejército brinda apoyo en el resguardo de la zona donde ocurrió la balacera.

Continúan los operativos en el sur de Ciudad Juárez

La Fiscalía de Chihuahua mantiene abiertas las investigaciones para ubicar a los dos prófugos y esclarecer por completo los hechos.

Hasta el momento, el saldo del operativo es de dos personas rescatadas, un presunto secuestrador detenido y dos sospechosos prófugos, cuya búsqueda continúa.