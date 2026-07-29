Caso Dafne Zapata Quintos: Vinculan a proceso a Danna Yanina por el presunto feminicidio en academia militarizada de Tamaulipas

La investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos registró un avance judicial este martes 28 de julio, luego de que una jueza de control determinó vincular a proceso a Danna Yanina "N", señalada por su probable participación en el feminicidio de la adolescente ocurrido durante un campamento de una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La resolución fue emitida por la jueza María Ciria Mora González, quien consideró que existen elementos suficientes para que la imputada continúe enfrentando el proceso penal; con esta decisión, la investigación entra en una nueva etapa mientras el Ministerio Público fortalece la carpeta para esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida la menor.

La investigación avanzó desde la detención de una exintegrante del campamento

Danna Yanina "N" fue detenida una semana después del fallecimiento de Dafne. De acuerdo con las investigaciones, acudió inicialmente a rendir su declaración ante la Fiscalía especializada en delitos contra menores en Tampico; sin embargo, al presentarse fue notificada de que existía una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada por agentes ministeriales.

Posteriormente fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Ciudad Madero para continuar con el procedimiento correspondiente. La joven fue identificada como auxiliar del área femenil del campamento militarizado y también como exalumna de la institución, donde colaboraba con la instructora encargada del grupo de mujeres.

La muerte de Dafne mantiene abiertas varias líneas de investigación

Dafne Zapata Quintos asistió al campamento de verano tras salir de su domicilio en Ciudad Mante. Durante los primeros días de actividades, su familia recibió reportes sobre complicaciones en su estado de salud y, poco después, fue informada de su fallecimiento.

La necropsia oficial estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión, motivo por el que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. No obstante, la familia de la adolescente ha solicitado que el caso continúe siendo investigado y promovió una necropsia independiente para contrastar los resultados periciales.

Con la vinculación a proceso de Danna Yanina "N", las autoridades continúan reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades penales y esclarecer lo ocurrido dentro de la academia militarizada en Tamaulipas.

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