¿Afectará tu bolsillo? Este es el precio del dólar hoy viernes 26 de septiembre

El dólar se mantuvo estable este viernes frente al euro y la libra esterlina, sin grandes cambios en su valor. Sin embargo, a lo largo de la semana ha tenido un fuerte crecimiento y se ha fortalecido frente a otras monedas. Esto se debe a que la economía de Estados Unidos mostró un crecimiento mejor de lo esperado.

Esta buena noticia económica hizo que los inversionistas piensen que la Reserva Federal (el banco central de Estados Unidos) no necesitará bajar las tasas de interés tan pronto como se pensaba. Unas tasas más altas suelen fortalecer el dólar, por lo que el mercado lo está comprando más.

Precio del dólar hoy 26 de septiembre de 2025 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.40 pesos a la compra y en $18.89 pesos a la venta.

El valor del dólar en Tijuana es de 18.71 pesos para este jueves.

Precio del dólar canadiense hoy 26 de septiembre

Por otro lado, el precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.85 pesos la compra y se vende en $13.85 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este viernes.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy viernes 26 de septiembre?

Para este jueves 25 de septiembre, el precio del Bitcoin es de $109,755.61 dólares por unidad, lo cual representa una subida del 0.63% para este día. Al tipo de cambio de México, el BTC cotiza en $2,022,142.78 pesos por unidad, es decir, un 0.29% más de su último cierre.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 26 de septiembre?

Los precios del petróleo subieron levemente el viernes, en camino de un avance semanal de más del 4%, ya que los ataques de Ucrania a la infraestructura energética de Rusia llevaron a Moscú a reducir las exportaciones de combustible.

El precio del barril es de:

