¿Se dispara el dólar? Así afecta tu bolsillo el precio de hoy jueves 25 de septiembre

Para este jueves 25 de septiembre, el dólar se mantiene estable mientras los operadores esperaban datos estadounidenses que podrían delinear el impacto de los aranceles y las perspectivas para las tasas. Asimismo, el Banco Nacional Suizo mantuvo sin cambios su interés clave, en el nivel más bajo entre los principales bancos centrales, y advirtió que los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump habían oscurecido las perspectivas para la economía suiza de cara a 2026.

Precio del dólar hoy 25 de septiembre de 2025 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.40 pesos a la compra y en $18.89 pesos a la venta.

El valor del dólar en Tijuana es de 18.41 pesos para este jueves.

Precio del dólar canadiense hoy 25 de septiembre

Por otro lado, el precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.85 pesos la compra y se vende en $13.85 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este jueves.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy jueves 25 de septiembre?

Para este jueves 25 de septiembre, el precio del Bitcoin es de $111,158.80 dólares por unidad, lo cual representa una gran baja del 1.92% para este día. Al tipo de cambio de México, el BTC cotiza en $2,051,905.45 pesos por unidad, es decir, un 1.63% menos de su último cierre.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 25 de septiembre?

Los precios del petróleo cayeron este jueves, alejándose del máximo de siete semanas alcanzado en la sesión anterior, ya que algunos inversores tomaron ganancias después de que las acciones estadounidenses cerraron a la baja y en anticipación de una demanda invernal más lenta, así como del regreso de los suministros kurdos.

El precio del barril es de:

