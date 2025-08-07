Precio de la gasolina en México hoy, 7 de agosto: ¿en qué estados cuesta menos llenar el tanque?

¿Sabes dónde está más barata la gasolina hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos en qué parte de México se encuentra el precio más bajo de este combustible para este jueves 7 de agosto de 2025.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular : 23.48 pesos por litro

: 23.48 pesos por litro Gasolina Premium: 25.75 pesos por litro

25.75 pesos por litro Diésel: 26.33 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 7 de agosto 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.55 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 7 de agosto 2025

Estos son los precios por litro de la gasolina en la Ciudad de México este jueves:

Gasolina Regular : 23.47 pesos

: 23.47 pesos Gasolina Premium : 25.78 pesos

: 25.78 pesos Diésel: 25.92 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 7 de agosto 2025

Gasolina Regular: 23.58 pesos

23.58 pesos Gasolina Premium : 25.20 pesos

: 25.20 pesos Diésel: 25.71 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 7 de agosto 2025

Gasolina Regular : 23.77 pesos

: 23.77 pesos Gasolina Premium : 26.16 pesos

: 26.16 pesos Diésel: 26.30 pesos

Precio de gasolina hoy 7 de agosto 2025 en Monterrey

Gasolina Regular : 23.68 pesos

: 23.68 pesos Gasolina Premium : 27.01 pesos

: 27.01 pesos Diésel: 25.93 pesos

Precio de gasolina en Durango hoy 7 de agosto 2025

Gasolina Regular : 23.88 pesos

: 23.88 pesos Gasolina Premium : 25.53 pesos

: 25.53 pesos Diésel: 26.87 pesos

Precio de gasolina en Hidalgo hoy 7 de agosto 2025

Gasolina Regular : 23.47 pesos

: 23.47 pesos Gasolina Premium : 24.54 pesos

: 24.54 pesos Diésel: 25.80 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios promedio por galón en Estados Unidos para este 7 de agosto de 2025:

Gasolina Regular : 3.16 dólares (58.81 pesos)

: 3.16 dólares (58.81 pesos) Gasolina Premium: 4.01 dólares (74.64 pesos)

4.01 dólares (74.64 pesos) Diésel: 3.73 dólares (69.42 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios corresponden a lo reportado por los permisionarios ante la Comisión Nacional de Energía (CRE). Este jueves 7 de agosto de 2025, tanto Hidalgo como la CDMX tienen los precios más bajos del país, con la gasolina Regular en 23.47 pesos por litro.

En contraste, Durango se encuentra entre los estados con el precio más elevado, con un costo de 23.88 pesos por litro para la gasolina Regular.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia radica en el octanaje, que mide la resistencia del combustible a la detonación.

Gasolina Magna ( Regular ): 87 octanos. Recomendable para motores de baja compresión.

( ): 87 octanos. Recomendable para motores de baja compresión. Gasolina Premium: 91 octanos o más. Ideal para motores turbo, de inyección directa o súper cargados.

Consulta el manual de tu vehículo, el tapón del tanque o la puerta del conductor para saber cuál es el tipo de gasolina adecuado para tu motor.