¡Atención conductores! Autopista Cuernavaca-Acapulco: este es el horario y días de cierre por mantenimiento

Que no te tome desprevenido. Capufe hará trabajos nocturnos en el entronque Brisas de la autopista Cuernavaca-Acapulco; este es el horario y días de cierre.

Escrito por: Alejandra Gómez
Del 10 al 14 de agosto, Caminos y Puentes Federales (Capufe) llevará a cabo trabajos de mantenimiento nocturno en las gazas del entronque Brisas, ubicado en el kilómetro 99 de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Las labores se realizarán en ambos sentidos, en un horario de 10 de la noche a 6 de la mañana, por lo que se implementarán desvíos a la circulación para los automovilistas que transiten por la zona.

Notas