Por precio de la tortilla se reforzará plan antiinflacionario: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en la conferencia mañanera hoy 7 de septiembre 2022, que se reforzará el plan antiinflacionario, ya que hay una preocupación por el aumento del precio del kilo de tortilla.

“Si acaso tenemos que aplicarnos más para enfrentar la inflación, si me preguntan cuál es ahora mi preocupación principal es el aumento en el precio de la tortilla”, dijo el mandatario.

Desde Palacio Nacional, reconoció que el encarecimiento del kilo de tortilla afecta a la gente y eso le preocupa. “Siempre estoy pensando en la situación económica y social de la gente, mucho más que otras cosas, desde luego muchísimo más que la politiquería”, añadió.

AMLO mostró durante la mañanera un gráfico con los precios promedio mensuales de la tortilla, harina de maíz y maíz en grano a nivel nacional. “La verdad es que los autoservicios venden poco, la mayor parte de la gente compra en las tortillerías”, reconoció el presidente.

Gobierno de México

¿Cuál es el precio del kilo de tortilla en México?

En septiembre 2022 el precio del kilo de tortilla en México se ha visto afectado por diversos factores, como el aumento de la inflación, así como el conflicto entre Rusia y Ucrania que impactó en las exportaciones de granos alrededor del mundo.

La Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla explicó que el precio por kilo en México varía dependiendo del estado o ciudad en el que se encuentre.

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) informó sobre el precio de la tortilla durante la semana del 5 de septiembre.

Puebla es la ciudad en donde el kilo de tortilla es más barato, ya que el precio se ubica en 14 pesos con 15 centavos, por el contrario, la ciudad de Hermosillo, Sonora, se situó en 29 pesos con 17 centavos durante la semana del 5 de septiembre.

AMLO también comentó que se resolvió el abasto de frijol y en el caso del maíz hay autosuficiencia en maíz blanco y amarillo, aunque se debe de cuidar que no haya transgénicos y que no se use el amarillo para consumo humano.

Finalmente, dijo que “no se puede, en una época de crisis y carestía, obtener ganancias extraordinarias. Por lo general tienen que haber negocios con ganancias razonables, no abusar de ciertas circunstancias”.