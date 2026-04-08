Comer en Puebla duele: el costo de la canasta básica se fue hasta el cielo en los mercados

En Puebla, hacer el súper o ir al mercado ya no es lo mismo. Los precios de la canasta básica se han disparado en los últimos meses y hoy comprar lo esencial sale mucho más caro.

Frutas, verduras, chiles y carne registran aumentos importantes que ya están pegando directo al bolsillo de las familias.

¿Cuánto cuesta ahora el jitomate, chile y la carne en Puebla?

Los incrementos son claros y se notan en el día a día:



Jitomate

Chile jalapeño: hasta en 60 pesos

Carne de res: entre 200 y 230 pesos

Cecina: hasta 400 pesos

El jitomate, por ejemplo, pasó de costar menos de 20 pesos a inicios de año a no bajar de los 50 pesos actualmente.

Comerciantes aseguran que este año los precios están incluso más altos que el año pasado, especialmente en productos como el chile y el jitomate.

El aumento no se limita a estos productos. El plátano ya se vende entre 20 y 32 pesos, y en general, las frutas también han registrado incrementos constantes. Esto ha hecho que armar una despensa básica sea cada vez más complicado.

¿Cómo afecta la inflación a las familias poblanas?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el costo de la canasta alimentaria aumentó 6.5% en febrero de 2026 en zonas urbanas, mientras que la inflación anual se ubicó en 4%.

En la práctica, esto significa que el dinero rinde menos. Habitantes señalan que antes con 300 pesos podían cubrir varios días, pero ahora ni con 500 alcanza para lo básico.

¿Qué cambios han hecho las familias ante el alza de precios en Puebla?

Ante este panorama, muchas familias han tenido que modificar sus hábitos como reducir el consumo de carne, optar por comidas más económicas, incluir más verduras como nopales y ajustar menús para que el gasto alcance toda la semana.

Hoy, la carne ya no es parte del menú diario para muchos hogares, sino un lujo ocasional.

En el estado gobernado por Alejandro Armenta, los precios siguen al alza y no hay señales claras de control. Mientras tanto, el impacto ya es evidente: a muchas familias poblanas cada vez les cuesta más cubrir la comida del día a día.