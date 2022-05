¿Para quiénes aplica la condonación del adeudo de predial en CDMX?

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que los habitantes de la capital tendrán la condonación del adeudo de predial, en qué casos se aplicará este beneficio.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam, dio a conocer que se podrá realizar la condonación del adeudo de predial del 2020 y 2021, pero con la condición de que el pago se realice este año.

Otro de los requisitos para tener la condonación del adeudo del predial es para las casas cuyo valor catastral sea de hasta 2.4 millones de pesos.

Con las #FeriasDelBienestar acercamos servicios gratuitos a la ciudadanía de notarías, Tesorería, Registro Civil y apoyamos la economía popular, social y solidaria con la @CdeAbastoCDMX en tu colonia. Hoy estamos en la alcaldía @TlalpanAl | #EnVivo 🔴 https://t.co/dle3CEwnaM — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 13, 2022

Durante la Feria del Bienestar para el Apoyo a la Economía en Tlalpan, la condonación de adeudos de predial beneficiará a 80 mil familias de las 16 alcaldías de la CDMX.

Luz Elena González Escobar, secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX , explicó que el Programa de Apoyo a la Economía Familiar a través del Impuesto Predial es para apoyar a las familias que durante la pandemia no pudieron estar al corriente con sus adeudos, pues aseguró que los habitantes de la capital suelen pagar debido a las cierres de actividades.

“No pagaron no porque no quisieron hacerlo, sino porque no pudieron , la gente de esta ciudad fue muy responsable durante el llamado del quédate en casa. El cierre de actividades afectó el ingreso de todos”, explicó.

¿Cómo y dónde pagar el predial en CDMX?

La Secretaría de Finanzas de la CDMX informó que para pagar el adeudo de predial de 2020 y 2021 se puede realizar los ocho mil 500 puntos de la tesorería y también a través del portal de la dependencia . En el portal se podrá solicitar la condonación de este adeudo del predial.

“No vamos a revisar sus adeudos previos, vamos a cancelar sus deudas de estos años una vez que se pongan al corriente”, dijo González Escobar.

La titular de Finanzas explicó que también se cancelarán las multas y actualizaciones generadas durante la pandemia por concepto de predial en el 2020 y 2021.