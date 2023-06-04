¡No caigas en noticias falsas! Así puedes evitar la desinformación de resultados de las elecciones 2023

Con motivo del arranque de las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex de este domingo 4 de junio, han circulado diversas fuentes que revelan resultados preliminares de la jornada electoral, sin embargo hay que recordar que el INE será el único órgano oficial que revelará cifras preliminares de la contienda.

En punto de las 8:00 horas los ciudadanos de las dos entidades comenzaron a a formarse en las casillas electorales para poder votar por el cargo de gubernatura, en este sentido es importante recordar a qué hora y dónde podrás conocer los resultados de la elección de hoy.

¿A qué hora y dónde puedo ver los resultados de las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex?

Una vez que iniciaron las votaciones en Coahuila y Edomex es importante recordar que existen tres maneras en las que se pueden contar los votos para dar a conocer a los ganadores de las elecciones 2023:



PREP elecciones 2023 , a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT).

, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT). Conteo rápido

Encuestas de salida: es método de conteo que consiste en que los encuestadores ubicados afuera de las casillas le pregunten a las personas por quién votaron.

Sin embargo, dichas modalidades fungen únicamente como resultados preliminares, esto es, son estimaciones oficiales de los resultados de la elección pero que no definen el triunfo de la o el candidato.

En el marco de dar certeza y seguridad a los ciudadanos, en punto de las 12:00 horas consejeros del INE ofrecieron un mensaje respecto a la jornada electoral y Guadalupe Taddei, presidenta del instituto, aseguró que estarán pendientes hasta que el último votante salga de las casillas electorales durante este domingo para dar pie al inicio de los resultados preliminares que ofrece el PREP y el conteo rápido con el fin de que aproximadamente a las 22:00 horas de este día puedan estar revelando los resultados de las elecciones 2023.

INE pide no caer en noticias falsas sobre los resultados de las elecciones en Edomex y Coahuila

Con motivo del día de la elección, han estado circulando en diversos medios que confunden a la población pues revelan resultados del posible ganador, por lo que se hace un exhorto a la ciudanía a seguir las siguientes medidas:

