Presenta el PRD denuncia contra el presidente AMLO

La dirigencia nacional del PRD confirmó que interpuso una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por presentar en su mañanera una encuesta de preferencia electoral rumbo a los comicios para renovar la Presidencia de México y que favorece a Morena, su partido.

El argumento de su recurso legal es que viola la orden de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), para que el mandatario hable de los aspirantes a sucederlo.

Exige PRD eliminar de redes sociales fragmento donde AMLO presenta encuestas

El partido político exigió eliminar de los canales de Youtube donde se almacena la mañanera el fragmento donde el presidente presenta dos encuestas que fueron difundidas en medios de comunicación.

Además, en el escrito asegura que se usan recursos públicos para comunicar dichos ejercicios que según el partido son propaganda política a favor de Morena.

En tanto que su líder nacional Jesús Zambrano y Ángel Ávila representante del PRD ante el INE consideraron que las mañaneras deben cambiar a un formato informativo y sin propaganda.