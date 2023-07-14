Presenta SRE Plan Sonora de Energías Sostenibles

Ante representantes de más de 80 empresas europeas, el día de ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) encabezó la sesión informativa para presentar el Plan Sonora de Energías Sostenibles e impulsar así el comercio y atraer inversión a México.

En representación de la secretaria Alicia Bárcena, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano, dijo que en la SRE se trabaja para fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales desde diferentes esferas y para diversos fines, consolidando estas relaciones no sólo en términos políticos, sino también en términos comerciales y económicos.

La funcionaria puntualizó que México y la Unión Europea (UE) comparten una relación comercial sólida y en constante crecimiento. La Unión Europea es el tercer socio comercial más importante para nuestro país, y México es el segundo socio comercial más grande de la UE en América Latina.

Plan Sonora, uno de los principales proyectos innovadores de México

Durante su intervención, el jefe de Delegación de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, dijo que el Plan Sonora es uno de los principales proyectos innovadores del país y que las empresas europeas han manifestado su interés en fortalecer su presencia y están dispuestos a definir proyectos próximamente.

El jefe de Oficina del secretario de Hacienda y Crédito Público, Roberto Lazzeri Montaño, describió la situación económica actual de México y las áreas de oportunidad para que las empresas europeas elijan al país como destino de inversión.

Por su parte, el presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible de Sonora (Codeso), Francisco Acuña Méndez, destacó la posición geográfica del estado y la importancia de contar con alianzas públicas y privadas que potencien el Plan Sonora.