Presidenta de Perú presenta nuevo proyecto para adelantar elecciones

Dina Boluarte, presidenta de Perú, presentó este jueves ante el Congreso un nuevo proyecto de ley para adelantar las elecciones a 2023, en un intento de calmar las violentas protestas en todo el país.

El nuevo proyecto propone realizar elecciones legislativas y presidenciales en octubre de este año y realizar el cambio de gobierno en enero del 2024. Los nuevos funcionarios electos cumplirán con su mandato de cinco años; es decir, hasta el 2028.

La presidenta de Perú también llamó a dejar de lado las diferencias para “pensar en el Perú, no podemos sumir al país en la incertidumbre y la zozobra”.

Dina Boluarte presentó el proyecto de ley tras una serie de propuestas para realizar elecciones anticipadas, las cuales fueron rechazadas por el Congreso. La última se expuso el miércoles frente a los partidos políticos fragmentados que no lograron llegar a un consenso.

En tanto, Perú Libre, el partido del exmandatario Pedro Castillo, tiene previsto presentar otra propuesta para elecciones anticipadas y un referéndum no vinculante más tarde el jueves, aunque el debate se ha retrasado. Si bien el proyecto de ley de Boluarte tiene prioridad legislativa, aún no se ha determinado el orden de votación.

¡Por un país con gobernabilidad! 🙌 En atención a las demandas ciudadanas, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para llevar a cabo el #AdelantoDeEleccionesAl2023. Conoce más sobre esta propuesta del Ejecutivo. pic.twitter.com/jafnfSGBdU — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) February 2, 2023

Perú sumido en violentas protestas

El país andino lleva ocho semanas de protestas antigubernamentales con 48 personas muertas en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, principalmente en el sur rico en cobre de Perú. La celebración de nuevas elecciones rápidas ha sido una demanda clave de los manifestantes después de que el expresidente de izquierda Pedro Castillo fuera derrocado en diciembre.

El jueves peruanos de diversas regiones marcharon por las calles de Lima para reiterar su demanda por la renuncia de Dina Boluarte. En Cusco más se sumaron a la demanda, mientras que en Huancayo la gente bloqueó las calles con llantas quemadas para mostrar su descontento.

Desde que comenzaron los disturbios en diciembre, los manifestantes en todo Perú bloquearon carreteras con árboles, rocas y neumáticos, tomaron aeropuertos regionales y quemaron edificios, afectando el transporte de mercancías, los negocios y la operación de algunas minas clave en el segundo productor de cobre del mundo.