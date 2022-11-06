El presidente Raisi dice que Irán frustró desestabilización impulsada por EU

El presidente Ebrahim Raisi dijo que las ciudades de Irán estaban "sanas y salvas" tras lo que calificó de intento fallido de Estados Unidos por repetir las revueltas árabes de 2011 en la República Islámica, informaron el sábado medios de comunicación iraníes, mientras continuaban las protestas por quincuagésimo día.

El liderazgo clerical de Irán ha luchado por reprimir las protestas que estallaron en septiembre tras la muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini, que había sido detenida por la policía de la moral por desobedecer las estrictas leyes sobre la vestimenta de las mujeres.

Cientos de personas, en su mayoría manifestantes, han muerto, según activistas, en una de las oleadas de disturbios más graves que ha vivido el país desde la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Sha respaldado por Estados Unidos.

Mientras las autoridades iraníes conmemoraban esta semana el aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán por parte de estudiantes radicales, el presidente Joe Biden respaldó a los manifestantes, diciendo: "Vamos a liberar a Irán. Ellos se van a liberar muy pronto".

Los estudiantes y las mujeres han liderado muchas de las protestas actuales, con mujeres que se quitan y queman velos en desafío a los estrictos códigos de vestimenta y estudiantes que corean a los funcionarios en los campus universitarios, según imágenes de video no verificadas.

"Los estadounidenses y otros enemigos trataron de desestabilizar a Irán aplicando los mismos planes que en Libia y Siria, pero fracasaron", dijo Raisi a un grupo de estudiantes el viernes, según las agencias de noticias iraníes.

Un levantamiento popular en Libia condujo a una intervención de la OTAN en 2011 y al derrocamiento y asesinato del líder del país, Muamar Gadafi, a manos de combatientes rebeldes. En Siria, las manifestaciones masivas contra el presidente Bashar al-Assad, aliado de Irán, se enfrentaron con la fuerza y el país se sumió en un conflicto que continúa 11 años después.

Por el contrario, las ciudades iraníes están ahora "sanas y salvas", dijo Raisi, prometiendo un castigo por los disturbios que ha vivido el país.