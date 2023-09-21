VIDEO: Peligroso preso intenta asesinar en pleno juicio a una fiscal en Argentina

En pleno juicio, un peligroso preso intenta asesinar a la fiscal de homicidios Claudia Ríos. Este ataque ocurrió en la sala 15 del Poder Judicial de la capital de la ciudad de Mendoza, mientras se efectuaba un juicio en contra de tres presos acusados de intentar asesinar a otro recluso al interior de una prisión en 2019.

El ataque quedó captado en un video cuyas imágenes se hicieron virales en redes sociales. El agresor identificado como Hugo Arredondo, se lanzó en contra de la magistrada con la intención de apuñalarla, sin embargo la funcionaria judicial logró defenderse con gas pimienta.

Este sujeto cumple una pena de cadena perpetua por el crimen del exmilitar Jorge Daniel Montilla en julio de 2019 y por si esto no fuera suficiente, el agresor también fue condenado a 14 años de prisión por cometer el crimen de Nicolás Lozano en el año 2019. En el video se aprecia como Arredondo intenta asesinar la fiscal Claudia Ríos e inmediatamente quiere escaparse.

▶️ DE TERROR |😱



Preso intentó asesinar con un puñal a fiscal en pleno juicio.



Hugo Arredondo está condenado a prisión perpetua por 2 homicidios.



El reo fue aislado en el pabellón de máxima seguridad luego del ataque.



📌Ocurrió​ el 13 de septiembre en Mendoza, Argentina. pic.twitter.com/HXKqgT9LIn — DELPY 📱🎬 (@delpynews) September 20, 2023

Así fue el momento del intento de asesinato de una fiscal en Argentina

En pleno juicio celebrado en contra de Hugo "El mecha", logró evadir a los elementos del personal del Servicio Penitenciario, para posteriormente empuñar un arma blanca e intentar asesinar a la fiscal Ríos.

Inmediatamente se registró un forcejeo en el lugar y como “El mecha” no pudo apuñalar a la fiscal, tomó como rehén a una estudiante de derecho. De hecho fue la misma fiscal quien arrojó gas pimienta en la cara del presunto atacante, este acto hizo que la estudiante pudiera salir de peligro. Un empleado judicial intervino para reducir al peligroso preso por lo que resultó herido en su mano y cuello.

Marcelo Puertas, titular de la Inspección General de Seguridad, señaló que: "la investigación hay que hacerla respecto a si hubo negligencia o connivencia por parte del personal penitenciario encargado de la custodia y a las respectivas requisas desde que salió del penal Almafuerte, que es de máxima seguridad, hasta el lugar de la audiencia. De acuerdo al protocolo deben haber existido tres requisas".

Alejandro Gullé, presidente del Consejo de Fiscales y Procuradores de Argentina dijo que se reunirá con el presidente de la Corte y con el director del Instituto Penitenciario "para retocar algún protocolo de seguridad".