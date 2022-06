Pide préstamo por una aplicación y fue víctima de un fraude virtual

Daniela Pasaran necesitaba dinero y pidió un préstamo por medio de una aplicación, pero en lugar de beneficiarse, fue víctima de un fraude virtual, así lo contó en entrevista con Azteca Noticias.

“Una fue por 600 pesos y la otra fue por mil 800, pero la de mil 800 nunca se vio acreditada”, comentó Daniela Pasaran, afectada por dicho préstamo.

Mujer es víctima de fraude tras pedir dos préstamos a través de app

La joven confirmó que el supuesto préstamo nunca se vio reflejado en el banco donde ella tiene su cuenta.

“Y ellos me decían que yo tenía que comunicarme con mi banco para que ellos me dieran una respuesta, porque decían que el dinero ya había salido de su cuenta o de sus manos y que no podían hacer más”, explicó la víctima del fraude virtual.

Ante esto, Jesús David Chávez, director de Análisis y Estadísticas en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), aclaró para este medio que el fraude virtual se da justamente por aplicaciones que no son revisadas por los usuarios de que sean una institución financiera, de ahí proviene el origen para que puedan engañar a las personas.

Condusef: el fraude virtual ha ido aumentando

En entrevista con Azteca Noticias, el director de Análisis de la Condusef informó que este tipo de fraudes ha incrementado.

“Hemos tenido problemas en los fraudes virtuales, en donde tenemos el mayor número de reclamaciones. Al cierre de 2021 tenemos 24 mil 442 reclamaciones, un 50 por ciento más de lo que recibimos en 2020”, indicó Jesús David Chávez.

Por su parte, la afectada por el fraude virtual dijo que la estuvieron hostigando telefónicamente, marcando en repetidas ocasiones para que les pagara y si no lo hacía iba “a irse a buró de crédito”.

Daniela, víctima de fraude virtual ya hizo su denuncia a Condusef

Daniela Pasaran, víctima de dicho fraude virtual, recalcó que ya realizó su denuncia por tal hecho ante la Condusef.

Además, el director de Análisis de dicho organismo, informó que en caso de las plataformas que no sean competencia de la Condusef, se debe ir con la Profeco para ver cuál es la aclaración y ver dónde quedó el dinero, ya que el dinero no se pudo haber perdido.

En el último año, el monto reclamado por fraudes virtuales supera los 3 mil 115 millones de pesos, pero el 50 por ciento de los casos se ha logrado conciliar.