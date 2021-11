Presupuesto al PJF, impacta Reforma de Justicia Laboral: Zaldívar

En el marco del proyecto de dictamen del Presupuesto 2022 que distribuyó la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) , Arturo Zaldívar, dijo en conferencia de prensa que “el supuesto recorte presupuestal al que se va a someter al Poder Judicial de la Federación, realmente no es un recorte presupuestal, es una falta de asignación de 3 mil millones de pesos que se solicitaron para la tercera etapa de la Reforma de Justicia Laboral.

El ministro Zaldívar, argumentó su postura con base en el manejo del presupuesto. “En los tres años de mi administración, hemos ejercido cada año un 10% menos de presupuesto en términos reales que el que se ejerció en 2018, antes de mi llegada a la presidencia de la Corte ”, agregó que se ha ejercido consecuentemente un presupuesto 7 mil millones de pesos menos en términos reales cada uno de los años en los que que ha estado frente a la administración del Poder Judicial Federal.

Zaldivar insiste en impulsar la reforma al sistema de justicia en los estados

Zaldivar Lelo de Larrea, al ser cuestionado sobre la reforma a la justicia local que el ministro impulsa, señaló que en hay “una justicia muy dispareja, en algunas entidades federativas funciona mejor en unas que en otras, tenemos también por regla general una justicia local no independiente, no profesional y que no está respondiendo a las necesidades de la gente”, agregó que no le toca estar al frente de este proyecto, pero que está disponible si en algún momento se le pide su opinión o colaboración.

El ministro presidente, Zaldivar presentó además un micrositio de internet que sirve como una herramienta que busca explicar el quehacer institucional del Poder Judicial Federal, donde están las políticas públicas, los resultados y “se puede constatar que tenemos un nuevo Poder Judicial Federal”, señaló Zaldívar.