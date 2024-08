Los 7 requisitos que necesitas para pedir el Programa de Apoyo a la Vivienda de hasta 63 mil pesos

El gobierno de México tiene distintos programas que buscan ayudar a los mexicanos y mexicanas en su día a día, uno de ellos es el de Apoyo a la Vivienda, mismo que va dirigido a aquellos que se encuentran en situación de pobreza patrimonial e ingresos por debajo de la línea de bienestar.

¿Cuánto dinero dan con el Programa de Apoyo a la Vivienda?

Los tipos de apoyo que brinda el programa varían de acuerdo a las necesidades que tenga cada hogar, de acuerdo con la convocatoria los montos van de la siguiente forma:

• A partir de 48 y hasta 63 mil pesos para edificar una unidad básica de vivienda en el ámbito urbano y rural



• De 15 a 20 mil pesos para ampliar una vivienda en zonas urbanas y rurales

• De 10 a 15 mil pesos para mejorar la vivienda en zonas urbanas y rurales

Requisitos para el Programa de Apoyo a la Vivienda

¡Atención! En caso de querer participar en el programa de apoyo a la vivienda, es muy importante contar con algunos documentos que te ayudarán a tener más oportunidades, así que si aún no los conoces saca una pluma y te contamos:



Original para cotejo y entregar copia de la CURP, y original para cotejo y entregar copia de la CURP de su cónyuge.

Copia simple de constancia del domicilio en el que vive actualmente o constancia original expedida por parte de la autoridad local.

Documento firmado bajo protesta de decir la verdad de que no ha recibido subsidio para adquirir o comprar vivienda.

En caso de edificación de vivienda, entregar certificado original de no propiedad del solicitante y de su cónyuge.

Para ampliar o mejorar vivienda, el solicitante y su cónyuge deben presentar un certificado original de la propiedad.

Llenar el Cuestionario Único de Información Socioeconómica

¿En cuántos días te dan respuesta del Programa de Apoyo a la Vivienda?

Si ya mandaste tu solicitud no desesperes, la convocatoria establece que el gobierno estatal o municipal tiene que dar respuesta al subsidio de 20 días naturales después de que se entregó la solicitud; en caso de no recibir respuesta en ese plazo se deberá entender que la solicitud no fue aceptada.