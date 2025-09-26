Las lluvias y tormentas no paran; así estará el clima en gran parte de México

El mal clima no da tregua en México y este viernes varias zonas del país estarán bajo intensas lluvias. En el noroeste, estados como Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit recibirán tormentas intensas que podrían venir acompañadas de granizo y descargas eléctricas.

¿En qué estados habrá lluvias?

En el norte, se espera que Sonora, Chihuahua y Durango tengan lluvias muy fuertes, mientras que Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí también resentirán los efectos de las tormentas.

Las lluvias no se quedan solo en el norte: el centro y sur del territorio también estarán bajo alerta. Se prevén tormentas intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca, además de fuertes aguaceros en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Guanajuato y Querétaro.

En estados como Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero, se esperan lluvias fuertes que podrían ocasionar encharcamientos, deslaves y hasta el aumento en el nivel de ríos y arroyos.

De acuerdo con autoridades, las lluvias de este viernes podrían provocar:



Calles anegadas y tráfico complicado.

Reducción de visibilidad en carreteras.

Inundaciones en zonas bajas.

Caída de árboles o anuncios por ráfagas de viento.

El llamado es claro: no intentar cruzar ríos o vados y manejar con precaución.

Temperaturas altas para este viernes 26 de septiembre

El calor seguirá presente en varios puntos del país:



De 35 a 40 °C: en estados del norte como Baja California, Sonora, Sinaloa y Nuevo León, y también en zonas del sur como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Yucatán.

De 30 a 35 °C: en entidades como Chihuahua, Durango, Jalisco, Veracruz y Chiapas.

En contraste, las madrugadas serán frías en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, donde se esperan mínimas de 0 a 5 °C.

Clima en la CDMX y el Edomex

En el Valle de México el viernes se espera cielo nublado casi todo el día. Por la mañana, el ambiente será fresco y con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, llegarán chubascos fuertes en la Ciudad de México y tormentas muy intensas en el Estado de México, con posibilidad de granizo y descargas eléctricas.

Las lluvias podrían generar encharcamientos y deslaves. En CDMX la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. En Toluca, la mínima rondará entre 9 y 11 °C, con máxima de 18 a 20 °C. El viento tendrá rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.