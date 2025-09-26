Las lluvias y tormentas no paran; así estará el clima en gran parte de México
Tormentas con descargas eléctricas, caída de granizo y vientos fuertes; así estará el clima este viernes en varias regiones de México.
El mal clima no da tregua en México y este viernes varias zonas del país estarán bajo intensas lluvias. En el noroeste, estados como Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit recibirán tormentas intensas que podrían venir acompañadas de granizo y descargas eléctricas.
¿En qué estados habrá lluvias?
En el norte, se espera que Sonora, Chihuahua y Durango tengan lluvias muy fuertes, mientras que Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí también resentirán los efectos de las tormentas.
Las lluvias no se quedan solo en el norte: el centro y sur del territorio también estarán bajo alerta. Se prevén tormentas intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca, además de fuertes aguaceros en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Guanajuato y Querétaro.
En estados como Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero, se esperan lluvias fuertes que podrían ocasionar encharcamientos, deslaves y hasta el aumento en el nivel de ríos y arroyos.
Habrá esta noche #Chubascos y #Lluvias fuertes en zonas de #BajaCaliforniaSur, #Chihuahua, #Sonora, #Sinaloa, #Durango, #Zacatecas y #Aguascalientes; #Viento con #Rachas de 40 a 60 km/h en #Bajacalifornia, Baja California Sur y Sonora y #Olas de 1.5 a 2.5 m de altura en Sinaloa pic.twitter.com/DTNQNKSpOG— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2025
De acuerdo con autoridades, las lluvias de este viernes podrían provocar:
- Calles anegadas y tráfico complicado.
- Reducción de visibilidad en carreteras.
- Inundaciones en zonas bajas.
- Caída de árboles o anuncios por ráfagas de viento.
El llamado es claro: no intentar cruzar ríos o vados y manejar con precaución.
Temperaturas altas para este viernes 26 de septiembre
El calor seguirá presente en varios puntos del país:
- De 35 a 40 °C: en estados del norte como Baja California, Sonora, Sinaloa y Nuevo León, y también en zonas del sur como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: en entidades como Chihuahua, Durango, Jalisco, Veracruz y Chiapas.
- En contraste, las madrugadas serán frías en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, donde se esperan mínimas de 0 a 5 °C.
Clima en la CDMX y el Edomex
En el Valle de México el viernes se espera cielo nublado casi todo el día. Por la mañana, el ambiente será fresco y con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, llegarán chubascos fuertes en la Ciudad de México y tormentas muy intensas en el Estado de México, con posibilidad de granizo y descargas eléctricas.
Las lluvias podrían generar encharcamientos y deslaves. En CDMX la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. En Toluca, la mínima rondará entre 9 y 11 °C, con máxima de 18 a 20 °C. El viento tendrá rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.
😫Parálisis, quemaduras, dolor de cabeza intenso, pérdida de memoria y audición e incluso la muerte ☠️, son algunos de los efectos de los #Rayos ocasionados por las #TormentaEléctrica. ⚡️⛈ pic.twitter.com/xe586aps9S— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 26, 2025