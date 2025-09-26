Fuertes lluvias provocan derrumbe de una casa en Monterrey, Nuevo León

Las fuertes lluvias que se registraron la tarde de este jueves en Monterrey, Nuevo León y su área metropolitana ocasionaron graves inundaciones en distintas zonas, principalmente al sur de la ciudad.

En la colonia Catujanes Privada Residencial, vecinos reportaron que varias viviendas quedaron parcialmente sumergidas. Videos compartidos en redes sociales muestran la fuerza de la corriente arrastrando objetos y cubriendo calles completas. Incluso una casa se derrumbó tras la inundación.

Elementos de Protección Civil confirmaron que tres viviendas resultaron afectadas por la corriente de agua se cae la pared que divide las propiedades y al pasar el agua por la segunda vivienda inunda toda la planta baja, lamentablemente un menor recién nacido terminó lesionado, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica, donde ya lo reportan estable.

🚨 Debido a las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este jueves en la zona sur de Monterrey, reportan el derrumbe de una casa ubicada en la Colonia Catujanes Privada Residencial.



Testigos del suceso captaron en video la fuerza de la corriente que arrastró muros y…

En la colonia Granja Postal, sobre la calle Entrega Inmediata, la corriente del Río La Silla arrastró un vehículo, lo que encendió las alarmas de Protección Civil.

Emergencias en La Estanzuela y Sierra Alta

El sector de La Estanzuela fue uno de los más afectados. Ahí, un vehículo tipo van quedó atrapado por la creciente, pero los pasajeros fueron rescatados a salvo gracias a la intervención de Protección Civil de Monterrey.

En esa misma zona, un repartidor perdió su motocicleta al ser arrastrada por el agua; sin embargo, salió ileso. Quien se refugió detrás de un camión, mientras la corriente avanzaba con fuerza bajo sus pies.

Mientras que elementos de Protección Civil rescataron este jueves a un hombre atrapado en el arroyo de Santa Anna, en Juárez.

⛑️ Elementos de Protección Civil rescataron este jueves a un hombre atrapado en el arroyo de Santa Anna, en Juárez.

Las autoridades advirtieron a los residentes de Sierra Alta evitar el camino al Diente durante tormentas, ya que se convierte en un punto de alto riesgo por deslaves y corrientes.

En la Avenida Portal del Huajuco, acceso principal al Club de Golf La Herradura, también se registraron inundaciones que complicaron la movilidad.

🚨 Se reportan inundaciones en #Monterrey tras las lluvias de este jueves. El estacionamiento de Pueblo Serena quedó inundado y varios vehículos resultaron afectados.

Negocios y vialidades afectados

En el Antiguo Camino a Villa de Santiago, la crecida del agua alcanzó varios negocios, generando daños materiales y pérdidas económicas. Comerciantes reportaron que el agua ingresó a sus locales de manera repentina, sin dar oportunidad de resguardar la mercancía. También el agua se metió a un estacionamiento dejando atrapados varios vehículos.

Mientras tanto, automovilistas que circulaban en la zona sur de Monterrey quedaron varados por el cierre de vialidades inundadas. Protección Civil hizo un llamado a moderar la velocidad y evitar atravesar ríos, arroyos o vados.

Crecen ríos tras lluvias en Monterrey

Las autoridades informaron que, tras las lluvias, el Río Santa Catarina alcanzó un 30% de su capacidad, mientras que el Río La Silla en Guadalupe llegó al 50% de llenado. Ambos se encuentran bajo constante monitoreo para prevenir riesgos mayores si continúan las precipitaciones.

La lluvia aún persiste en algunos puntos del área metropolitana, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a las indicaciones oficiales y no difundir rumores en redes sociales.

