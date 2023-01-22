Protestas en Perú: policía allana universidad en Lima

La policía de Perú allanó la sede de una importante universidad en Lima, la capital, y detuvo a más de 200 personas acusadas de entrar irregularmente al recinto, así como por la extracción de bienes, en momentos en que violentas protestas sacuden al país andino.

El coordinador del equipo de prevención del delito de la Fiscalía, Alfonso Barrenechea, dijo a la radio local RPP que la policía informó la detención de 205 personas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fueron trasladadas a distintos centros en Lima.

"La información que ha sido remitida por la policía al Ministerio Público es que ellos han actuado en flagrancia en dos hechos: un ingreso a la sede universitaria sin autorización de las autoridades y una presunta sustracción de una serie de bienes electrónicos", señaló.

La universidad dijo en un comunicado que un grupo de manifestantes con el rostro cubierto irrumpió la noche del viernes en el campus y expulsó al personal de seguridad tras quitarles chalecos y otros equipos.

En videos que circularon en redes sociales se observaba una tanqueta derribando una de las puertas de la universidad para permitir la entrada del contingente de las fuerzas de seguridad.

Lo de Perú ya no es un Estado de Emergencia, es un Terrorismo de Estado violando Autonomía Universitaria:

-Más de 200 manifestantes detenidos dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

-Militares cercando la Universidad Nacional de Ingenieríapic.twitter.com/olHs34JgQ7 — Aníbal Garzón (@AnibalGarzon) January 21, 2023

Perú continúa convulsa

Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre registró el viernes 20 de enero otra jornada de protestas que al menos un fallecido y más de 50 heridos, mientras que el ataque a una empresa minera provocó el cierre temporal de su operación.

Durante las protestas, 55 personas han fallecido en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad; nueve de los decesos ocurrieron en accidentes vinculados a las manifestaciones.

Los disturbios estallaron luego de la destitución y arresto en diciembre pasado del expresidente izquierdista Pedro Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso. En las protestas se pide también la liberación del exmandatario.