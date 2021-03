PSG empata con Barcelona y va a cuartos de final de Champions; Liverpool también avanza

PARÍS, 10 marzo (Reuters) - Paris Saint-Germain (PSG) avanzó el miércoles a los cuartos de final de la Champions League tras igualar 1-1 como local ante el FC Barcelona con un marcador global de 5-2, en una jornada en que el Liverpool también avanzó tras derrotar al RB Leipzig.

Así, el equipo francés enterró sus fantasmas de aquella recordada eliminación a manos del Barcelona en 2017, cuando tras ganar en la ida por 4-0 sufrió una humillante derrota por 6-1 en los octavos de final de la Champions de ese año en el Camp Nou.

Te puede interesar: VIDEO: ¡Sólo en México! “Venden” vacuna contra Covid-19 en el Metro

Kylian Mbappé, quien en la ida anotó un triplete, abrió la cuenta para el PSG mediante lanzamiento penal a los 30 minutos, tras la revisión del VAR.

Ni Messi salvó al Barcelona ante el PSG

Igualó Lionel Messi a los 37 con un potente disparo de zurda desde fuera del área, que se clavó en el ángulo del arco defendido por el costarricense Keylor Navas.

Sin embargo, el propio astro argentino no pudo aumentar la cuenta y dar un envión anímico a su equipo tras errar un tiro penal cuando ya terminaba la primera parte. Navas adivinó el lado en el lanzamiento de Messi y luego el balón dio en el travesaño, para la desazón del ídolo del Barcelona.

En el complemento, los visitantes acorralaron al PSG y siguieron convirtiendo en figura a Keylor Navas, pero no fue suficiente para el cuadro catalán, que por segundo año consecutivo abandonó la competencia antes de la serie de semifinales.

PSG 1-1 Barcelona. ¡ELIMINADO! Lionel Messi anotó y falló penal. Mbappé marcó gol | Champions League

Liverpool superó al Leipzig y avanzó

En el otro encuentro, Liverpool también se recuperó de su mala racha a nivel local -con seis derrotas seguidas jugando en su estadio- y superó por 2-0 al Leipzig con goles de sus atacantes Mohamed Salah y Sadio Mané, ambos en la segunda parte del encuentro.

Para la próxima semana, restan los encuentros de vuelta de los octavos de final entre Real Madrid y Atalanta (1-0 para los españoles en la ida), Manchester City vs Borussia Mönchengladbach (2-0 en la ida para los ingleses), Bayern Munich vs Lazio (4-1 en el primer duelo para los actuales campeones) y Chelsea vs Atlético de Madrid (1-0 en la ida para los londinenses).