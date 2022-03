Se rehabilitará puente para unir Autopista del Sol con Cuernavaca: AMLO

El presidente Andrés Manuel Lópz Obrador (AMLO) se comprometió a terminar un puente que conecta a la Autopista del Sol con Cuernavaca.

En un video difundido a través de redes sociales, AMLO explicó que el puente quedó inconcluso porque la empresa encargada de concluirlo quebró.

Sin embargo, dijo que se buscará darle una utilidad al “puente fantasma” que costó 600 millones de pesos del presupuesto público. El presidente explicó que se le dará uso al puente para que comunique dentro de Cuernavaca.

“Este puente se construyó a partir de un acuerdo con la inmobiliaria, quebró y quedó el puente, que no lleva a ninguna parte. No comunica a la gente porque no hay viviendas. costó 600 millones de pesos, según datos oficiales, presupuesto público dinero del pueblo, vamos a darle uso y sentido a esta obra, sería una ineficiencia de nuestra parte el dejar esto así como un monumento a la corrupción como muchas otras obras”, indicó.

Ojalá y podamos darle utilidad a muchas obras que han quedado inconclusas por ineficiencia y corrupción como este puente que costó más de 600 millones de pesos. pic.twitter.com/x7UC4zARnS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 26, 2022

AMLO buscará construir 2 mil viviendas alrededor del puente

El Presidente explicó que se buscará negociar con el banco que se quedó con los terrenos de las inmediaciones donde se encuentra dicho puente, con el objetivo de construir al menos 2 mil viviendas, aunque en principio se tenía pensado erigir al menos 40 mil viviendas.

AMLO explicó que además de que no se puede construir “otra Cuernavaca”, ya que además de no tener vialidades, los recursos naturales, como el agua, escasean.

“Vamos a buscar con el banco que se quedó con estos terrenos para llegar a un acuerdo, desarrollar una primera etapa y darle una utilidad al puente”, dijo.

“Son como mil 2 mil hectáreas, estaba pensado para 40 mil viviendas. Al estilo de antes, pero no se puede hacer eso, otra Cuernavaca , no hay agua, no hay vialidades, tenemos que tener más control urbano, no puede haber desorden”, dijo.

AMLO dijo que se buscará concluir este puente que conecta a Cuernavaca a la Autopista del Sol , parte de las obras inconclusas de otras administraciones, ya que dijo que sería una incongruencia de su gobierno no hacerlo.

“Sería una ineficiencia de nuestra parte el dejar esto así como un monumento a la corrupción como muchas otras obras”, concluyó.