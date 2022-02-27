Putin pone en alerta máxima a sus ‘fuerzas de disuasión’

Este domingo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus ‘fuerzas de disuasión’ estar en máxima alerta. Esto luego de que las tensiones con Ucrania crecieran tras cuatro días de invasión.

Según medios internacionales, en una reunión televisada con altos mandos, Putin aseguró que algunas potencias de la OTAN hicieron ‘declaraciones agresivas’, al igual que Occidente.

De acuerdo con el mandatario ruso, las sanciones económicas son algunas de esas acciones.

Además, según el propio Putin, los países occidentales tomaron medidas hostiles e incluso miembros de la OTAN han hecho declaraciones de forma agresiva contra Rusia.

Cabe señalar que el uso de sus ‘fuerzas de disuasión’ podrían implicar el uso de armamento de carácter nuclear.

Putin ordena a militares que coloquen a sus "fuerzas de disuasión" en #AlertaMáxima, tras "declaraciones agresivas" de miembros de la OTAN. pic.twitter.com/CYY46DidKJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 27, 2022

¿Qué implica que Rusia ponga en alerta máxima sus ‘fuerzas de disuasión’?

La indicación y declaraciones de Putin representan una alerta en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues el uso de las ‘'fuerzas de disuasión '' implicaría una amenaza mayor para la seguridad internacional.

Aunado a eso, el presidente de Rusia amenazó recientemente a cualquiera que busque intervenir en este conflicto.

