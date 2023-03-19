El presidente de Rusia Putin realiza visita sorpresa a Mariúpol

Dos días después de ser acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional (CPI), el presidente ruso, Vladimir Putin, visitó por sorpresa la ciudad ucraniana de Mariúpol, ocupada por Rusia y escenario de una de las peores devastaciones de un conflicto que lleva más de un año.

Medios estatales mostraron imágenes ampliadas de Putin recorriendo la ciudad el sábado por la noche, reuniéndose con residentes realojados y siendo informado de los esfuerzos de reconstrucción por el viceprimer ministro, Marat Khusnullin.

La ciudad portuaria de Mariúpol se hizo famosa en todo el mundo como sinónimo de muerte y destrucción, ya que gran parte de ella quedó reducida a ruinas en los primeros meses de la guerra, y acabó cayendo en manos de las fuerzas rusas en mayo.

Cientos de personas murieron en el bombardeo de un teatro donde se refugiaban familias con niños. Rusia lo negó y ha dicho que desde que invadió el país el 24 de febrero del año pasado no ha atacado civiles.

La visita de Putin tuvo el aire de un gesto de desafío después de que la CPI emitió el viernes una orden de detención contra él, acusándole del crimen de guerra de deportar a cientos de niños de Ucrania.

Dmitri Peskov/portavoz del Kremlin

“La orden de la Corte Penal Internacional es nula y sin efecto desde el punto de vista jurídico. Rusia considera “indignantes e inaceptables” los casos planteados por el organismo”.

La visita a Mariúpol fue la primera que realiza Putin a las zonas ocupadas por Rusia en la región ucraniana del Donbás desde que comenzó la guerra, y la más cercana a las líneas del frente.

Putin llega a Mariúpol

Los medios estatales dijeron que visitó un nuevo barrio residencial construido por militares rusos, al que se mudaron las primeras personas el pasado septiembre.

Putin viajó hasta allí en helicóptero tras una visita a Crimea en el noveno aniversario de su anexión por parte de Rusia.

Desde Mariúpol, se dirigió a Rostov, en el sur de Rusia, donde la televisión estatal le mostró el domingo reunido con el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, comandante del esfuerzo bélico ruso en Ucrania.

