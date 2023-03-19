Putin visita Crimea tras orden de arresto en su contra por crímenes de guerra

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajó a Crimea en una visita no anunciada en medio de la orden de arresto en su contra por parte de una corte internacional que lo acusa de crímenes de guerra.

Putin visitó Crimea para conmemorar el noveno aniversario de la anexión de la península de Ucrania a Rusia, en 2014, durante otro conflicto armado entre las dos naciones exsoviéticas.

Vladimir Putin fue recibido por Mikhail Razvozhayev, gobernador de Sebastopol impuesto por Rusia, Posteriormente, durante su visita sorpresa fue trasladado a un centro infantil y una escuela de arte.

A visibly limping Putin arrived in occupied Crimea



Russian sources report Putin's visit to Sevastopol to «celebrate» the anniversary of the annexation of Crimea



Which, by the way, will be one of the items on Putin's list of accusations at The Hague Court. pic.twitter.com/XPJDGqvT9e — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 18, 2023

Por el momento, Putin no ha comentado nada sobre las acusaciones en su contra ni la medida de arresto, a la que el Kremlin calificó como “nula e inválida” además de ser “escandalosas e inaceptables”.

¿De qué se acusa a Vladimir Putin?

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin, acusándolo de crímenes de guerra y el traslado forzado de más de seis mil niños ucranianos a Rusia donde reciben entrenamiento militar.

En respuesta, el Kremlin desestimó todas las acusaciones contra Putin y explicó que la orden de aprehensión no tiene “significado para nuestro país” desde el punto de vista legal, ya que Rusia no es miembro de la corte.

Aunque Rusia firmó el Estatuto de Roma en el 2000, nunca lo ratificó para convertirse en miembro de la CPI y finalmente retiró su firma en 2016.

Aunque Putin no puede ser arrestado en Rusia, sus viajes al extranjero se ven limitados, ya que las 123 naciones que forman parte de la CPI están obligadas a detener y transferir al presidente ruso si pone un pie dentro de su territorio.

Entre los países que no forman parte de la CPI y a los que Putin puede viajar libremente son Ucrania, China, Estados Unidos e India, entre otros; no obstante en la mayoría de estos países tampoco es bien recibido debido a la guerra en Ucrania.

