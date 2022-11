Qatar 2022: Ronaldo hace historia al anotar gol en 5 mundiales

La estrella de futbol Cristiano Ronaldo hizo historia al convertirse en el primer jugador en anotar gol en cinco Mundiales, tras cobrar un penal en el primer partido de la selección portuguesa frente a Ghana en Qatar 2022.

Durante el encuentro entre Portugal y Ghana, el árbitro marcó un penal que Cristiano Ronaldo cobró efectivamente para darle la ventaja a su selección, quien finalmente ganó el partido 3-2.

Cristiano Ronaldo estaba empatado con Pelé, Uwe Seeler y Miroslav Klose en la lista de goleadores de cuatro Mundiales.

“Fue un momento maravilloso, mi quinto Mundial. Ganamos, empezamos con buen pie y es una victoria muy importante. Sabemos que en estos torneos debutar ganando es fundamental”, dijo el delantero portugues al finalizar el encuentro en Qatar 2022 .

Además, Ronaldo ha anotado en los 10 grandes torneos en los que ha participado con la selección de Portugal, una racha que comenzó cuando era un jovencito en la Eurocopa 2004.

“Creo que Cristiano es un fenómeno, una leyenda (...) Dentro de 50 años se va a seguir hablando de él”, dijo su entrenador, Fernando Santos.

Reuters

Ghana se queja por gol histórico de Cristiano Ronaldo

Otto Addo, director técnico de la selección de Ghana, se quejó del arbitraje durante el encuentro con Portugal y aseguró que el gol histórico de Ronaldo fue un regalo del árbitro árbitro estadounidense Ismail Elfath.

“Creo que fue una decisión muy equivocada, estábamos jugando el balón. No sé por qué no apareció el VAR, no hay explicación para eso. Esto fue un regalo, realmente un regalo. Fue una decisión equivocada, de hecho, fue una falta contra nosotros”, dijo Addo.

Los dos goles que metió Ghana fueron los primeros de un equipo africano en la Copa del Mundo en una actuación muy mejorada en la segunda mitad y Addo agregó que la actuación les había dado cierta confianza para su próximo encuentro contra Corea del Sur el lunes en Qatar 2022 .