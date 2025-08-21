Dictador Nicolás Maduro pide ayuda a otros régimenes para defender a Venezuela de EU

En medio de una creciente tensión con Estados Unidos, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó un mensaje a lo que llamó “los pueblos rebeldes, de todos los movimientos sociales de América Latina, el Caribe y África” para que respalden a su régimen frente a las acciones militares y políticas del presidente Donald Trump.

El llamado se produce en un momento crítico, cuando la administración de Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra el denominado Cártel de los Soles y contra la estructura de poder de Maduro.

El dictador de Venezuela planea movilizar a militares

Cabe señalar que este martes, Maduro aseguró estar dispuesto a movilizar a más de cuatro millones de milicianos armados como medida de respuesta directa a las advertencias de Washington. El régimen bolivariano presenta a esta milicia como un brazo popular que reforzaría la defensa territorial en caso de una intervención militar extranjera.

🇻🇪🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Maduro hace un llamado a “los pueblos rebeldes, a los movimientos sociales de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y África para que defiendan la soberanía de Venezuela”. pic.twitter.com/qJBcDEgu12 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 20, 2025

La narrativa del gobierno venezolano busca reforzar la idea de que la soberanía nacional está en riesgo. Sin embargo, críticos señalan que el llamado también pretende consolidar lealtades internas en un momento en el que la presión internacional crece con intensidad.

Estados Unidos despliega destructores y refuerza presión en el Caribe

Por su parte, este lunes, el Pentágono confirmó el despliegue de tres destructores de la Armada de EU cerca de aguas venezolanas. Estas naves, equipadas con sistemas de misiles guiados y capacidad de desembarco de tropas, forman parte de un operativo antinarcóticos en el mar Caribe cuyo propósito es interrumpir las rutas internacionales del tráfico de drogas.

En esa misma línea, el secretario de Estado Marco Rubio fue categórico: “Esos cárteles se extienden desde el régimen de Maduro en Venezuela, que no es un gobierno legítimo. No reconocemos la legitimidad del régimen de Maduro; es una organización criminal”.

Mientras Caracas refuerza su retórica de resistencia y movilización popular, Washington insiste en que la prioridad es cortar los vínculos del régimen con redes de narcotráfico y terrorismo internacional.