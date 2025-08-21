¡Les cobraron 8 mil pesos por liberarlos! Guías falsos en Colombia estafan a mexicanos

Un caso de presunta estafa ha generado preocupación en el sector turístico de Colombia luego de que dos ciudadanos mexicanos denunciaran haber sido víctimas de engaños e intimidaciones durante un recorrido en Cartagena, por parte de unos guías.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, dos hombres que se presentaban como guías turísticos ofrecieron a los visitantes un paseo de ida y vuelta por altamar a un costo inicial de 372 pesos por persona. Sin embargo, al finalizar el recorrido, la experiencia se convirtió en un episodio de presión y amenazas.

Guías colombianos aumentaron el precio en el trayecto de regreso

El relato de las víctimas indica que, ya en el trayecto de regreso, los supuestos guías en Cartagena les exigieron un pago de más de ocho mil 300 pesos.

Ante la negativa de los turistas, los hombres comenzaron a intimidarlos, obligándolos a descender en un punto diferente al que se había acordado como lugar de retorno.

Autoridades actúan contra los responsables de estafar a mexicanos

Tras conocerse la denuncia, los presuntos responsables fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Voceros oficiales señalaron que se investigará si existen más denuncias en contra de estos sujetos, ya que la modalidad de cobros excesivos y abandono en sitios distintos al convenido es una problemática que ha afectado a varios turistas en el Caribe colombiano.

¿Cómo prevenir fraudes en servicios turísticos en Cartagena?

Por su parte, expertos en turismo recomiendan a los viajeros, tanto nacionales como internacionales, contratar servicios únicamente con agencias y prestadores certificados. También se sugiere revisar previamente las tarifas oficiales y exigir recibos de pago.

El caso de los dos turistas mexicanos evidencia los riesgos de aceptar ofertas informales en la vía pública o en playas, donde suelen operar personas no registradas que buscan aprovecharse de quienes desconocen las tarifas locales.