La madrugada del miércoles 20 de agosto de 2025, un objeto no identificado cayó y explotó en un campo de maíz en la aldea de Osiny, al este de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania.

Aunque el incidente causó daños materiales, pero por fortuna no hubo heridos. Las autoridades polacas continúan con las investigaciones para esclarecer el origen y la naturaleza del objeto y dijeron de qué se podría tratar.

Polonia descarta violación aérea por objeto no identificado: ¿qué se sabe hasta ahora?

El Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó que no se detectó ninguna violación del espacio aéreo proveniente de Ucrania o Bielorrusia la noche del incidente, tras analizar los registros de radar.

Según las primeras evaluaciones oficiales de las Fuerzas Armadas polacas, la pieza recuperada podría tratarse de un componente de un motor antiguo con hélice. Aunque el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, declaró que la hipótesis más probable es que el objeto haya sido un dron, y que se está analizando si tenía fines militares o si se trata de un artefacto utilizado en contrabando.

La policía local encontró “numerosos restos quemados de plástico y metal” tras la explosión, que afectó ventanas de viviendas cercanas y generó alarma entre los residentes. Pawel Sudowski, un vecino, contó que escuchó el estruendo muy cerca y que la vibración hizo temblar toda la casa. Otro testigo reportó un fuerte olor a azufre en la zona después del suceso.

Investigadores revisan el área donde cayó el objeto no identificado en Polonia; ha habido otros casos parecidos

El fiscal del distrito de Lublin, Grzegorz Trusiewicz, afirmó que un equipo combinado de investigadores civiles y militares examina el área para determinar las características del objeto y las causas de la explosión, con el apoyo del ejército.

Este incidente ocurre en un contexto regional complicado debido al conflicto en Ucrania, que ha provocado múltiples intrusiones y eventos inusuales en el espacio aéreo polaco desde la invasión rusa hace más de tres años. En años recientes, misiles y objetos no identificados han caído en territorio polaco, aumentando la preocupación en Europa y la OTAN.

En 2023, un misil ruso atravesó territorio polaco, y en 2022, un misil ucraniano cayó en Przewodow, dejando dos muertos. Además, objetos relacionados con restos espaciales han sido encontrados en Polonia en lo que va del año.

