Estos alimentos NO deberán vender las escuelas; SEP presenta anteproyecto de regulación de comida

Como parte de un anteproyecto que la SEP envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), las escuelas de nuestro país no podrán vender comida chatarra dentro de sus instalaciones , esto con el objetivo de fomentar un estilo de vida saludable en la alimentación de los estudiantes de todos lo niveles educativos. Sin embargo, la medida está causando polémica entre proveedores y comercios, que ven un golpe duro a la economía, tanto de ellos, como de los padres de familia, que verían incrementar los costos de los alimentos.

El anteproyecto propone regular la preparación, distribución, y expendio de alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel para integrar una alimentación adecuada al interior de las escuelas de educación básica, media superior y superior. Con esto se contribuiría a disminuir el riesgo desarrollar afecciones como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, y se podría prevenir el desarrollo de enfermedades no transmisibles y deficiencias nutrimentales en las etapas clave de la vida.

¿Qué alimentos chatarra dejarán de vender en las escuelas?

La iniciativa pretende evitar el consumo de alimentos con exceso de azúcares añadidos, calorías, grasas saturadas y aceites parcialmente hidrogenados, con exceso en grasas trans y altos en sodio, como botanas saladas, pastelitos, galletas, dulces, chocolates, leche y yogurt saborizados, postres, cereales de caja, comida rápida (pizzas, hot dogs, hamburguesas, etc.), preparaciones fritas (quesadillas, sopes, chilaquiles, tacos dorados, etc.), preparaciones no fritas (sincronizadas, tamales, burritos, etc.), botanas preparadas, postres caseros (gelatinas, flanes, hotcakes, etc.), entre otros alimentos.

En cuanto a las bebidas, se prohibirán bebidas saborizadas (refrescos, aguas saborizadas e infusiones con azúcar), jugos, néctares, bebidas para deportistas, que tengan cafeína, aguas de sabor de sobres, bebidas a base de leche con azúcar añadida y aguas frescas de concentrados.

¿Qué alimentos si podrán vender?

Por el contrario, el anteproyecto busca promover la venta y el consumo de alimentos y bebidas naturales, a base de preparaciones saludables que no contengan excesivos niveles de azúcar, grasas y sodio, como frutas frescas (regionales o locales), verduras y hortalizas, postres a base de semillas y cereales integrales (palomitas naturales, alegrías de amaranto, frutos secos, nuez, almendras, etc.), botanas a base de semillas naturales (sin sal y sin freir), como cacahuates, habas, pepitas de calabaza, etc.

Respecto a las bebidas, serían agua para uso y consumo humano, infusiones herbales o frutales y tés naturales. Y en cuanto a alimentos preparados, serían preparaciones y combinaciones con base a (pueden combinar dos o tres grupos de alimentos):



Verduras: nopales, calabazas, jitomate, espinacas, entre otras.

Leguminosas: haba, lenteja, frijol, entre otras.

Origen animal: queso panela, canasto, jocoque, requesón, huevo, pollo, entre otros.

Cereales: tortilla de maíz, pan integral, avena, elote, entre otros.

Comerciantes no están de acuerdo con la prohibición

Ante este anteproyecto de la Secretaría de Educación Pública, los representantes de organizaciones de comerciantes, agrupaciones de tiendas y proveedores , entre otros, la medida implicará una prohibición y un aumento de precios, ya que no se podrán utilizar productos con sellos.

También se quejan de que las secretarías de Educación Pública y Salud han solicitado que esta decisión se someta a consulta solo por un día, en lugar de los 20 días establecidos por ley. El gobierno afirmó que las directrices generales para la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel en todos los niveles escolares no afectan los derechos de los sujetos regulados, por lo que pidieron “reducir el plazo de consulta pública a un día”.