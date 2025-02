¿También ‘Humble’? Las canciones que podría cantar Kendrick Lamar en su setlist para el Super Bowl 2025

El mundo del deporte y la música se preparan para el Super Bowl 2025, donde el aclamado rapero Kendrick Lamar tomará el escenario del show del medio tiempo. La expectativa crece en torno a este espectáculo, y las preguntas no se hacen esperar: ¿Cuál será el setlist de canciones con el que sorprenderá a millones de espectadores?

Otra de las intrigas de los fans del artista es cuáles serán los invitados que lo acompañarán en el escenario durante la noche en el Superdome de New Orleans, donde se enfrentarán los Chiefs de Kansas City. contra los Eagles de Philadelphia.

¿Cuál será el setlist de Kendrick Lamar para el Super Bowl 2025?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es un evento icónico que dura aproximadamente 15 minutos, durante los cuales los artistas interpretan una lista de sus éxitos, generalmente entre 12 y 15 canciones.

Aunque aún no se ha revelado el setlist oficial de canciones para el concierto de hoy 9 de febrero, los fanáticos ya están especulando sobre cuáles podrían ser los temas elegidos.

Se espera que el artista principal ofrezca un recorrido por su trayectoria musical, incluyendo tanto sus canciones más recientes como aquellos clásicos que lo catapultaron a la fama.

Not Like Us

TV off

Luther

Squablle Up

Like That

30 of 30

All the Stars

Humble

DNA

Money Trees

¿Quiénes podrían ser los invitados al show de medio tiempo?

Esta es la segunda vez en la que Kendrick Lamar canta en el show de medio tiempo, aunque en esta ocasión será el artista estelar. La primera vez que lo hizo compartió escenario con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Eminem, en 2022.

La única artista confirmada para cantar con el rapero es “SZA”, una destacada cantante y compositora estadounidense.

Los fanáticos esperan que Kendrick Lamar invite al espectáculo a algunos de los artistas con los que ha realizado duetos a lo largo de su carrera musical. Algunos de los cantantes que integran esta lista son Rihanna y Beyoncé, que ya tuvieron sus propios shows de Super Bowl 2025.



El intérprete de Not Like Us también ha colaborado con Travis Scott, Lil Wayne, Ab Soul, Jay Rock, Future, Schoolboy, Vince Staples y Pusha T.

Kendrick Lamar también cantó con Taylor Swift, así que los swifties esperan ansiosos que la invite al medio tiempo del Super Bowl.

¿Cuánto le pagarán a Kendrick Lamar por el show del Super Bowl 2025?

Kendrick Lamar, reconocido como uno de los raperos más influyentes a nivel mundial, ha generado gran expectativa entre sus millones de fanáticos por su participación en el próximo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025.

Sin embargo, a pesar de la magnitud del evento, Lamar no recibirá un pago directo por su actuación. La NFL, la organizadora del evento, no suele pagar honorarios a los artistas que participan en el espectáculo de medio tiempo, ya que lo considera una plataforma invaluable para llegar a millones de personas y aumentar su exposición a nivel global.

Aunque no reciben una remuneración económica, los artistas se benefician de la gran visibilidad que les brinda el Super Bowl. Esto se traduce en un aumento significativo en las reproducciones de su música, las ventas de sus álbumes y las oportunidades comerciales.

¿Quién cantará el himno en el Super Bowl 2025?

Antes del kick off del partido, se acostumbra que un artista diferente al del espectáculo del medio tiempo cante el himno nacional de Estados Unidos.

Para el Supertazón el himno lo interpretará Jon Batiste, in cantautor originario de Louisiana, estado en el que se lleva a cabo la gran final de la NFL.

¿A qué hora ver el Super Bowl 2025 en vivo y gratis?

El Super Bowl 2025 y el show del medio tiempo los podrás ver a partir de las 17:00 horas por Azteca 7 y en la transmisión en vivo por internet gratis de Azteca Deportes, hoy 9 de febrero.